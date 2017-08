Crisis de salud en hospitales de Talaigua Nuevo y Hatillo de Loba

Los habitantes de Hatillo de Loba y Talaigua Nuevo están preocupados por la mala prestación de los servicios de salud por parte de sus hospitales, la deuda a trabajadores y presuntos malos manejos, por lo que exigen la presencia de la Secretaría de Salud de Bolívar, para que los ayude a salir de la crisis.

Para el caso de Talaigua Nuevo, la comunidad decidió protestar tomándose las instalaciones del Hospital Local, con el fin de exigir la renuncia de la actual gerente, pues a juicio de los pobladores la atención en salud y el despido de empleados han aumentado el problema.

“La ausencia permanente de la gerente nos preocupa porque cuando ella no está se retrasan los procesos y no delega funciones; hay demanda por los despidos injustificados de empleados y no existe un servicio digno, siendo las más afectadas las comunidades que llegan de los corregimientos”, aseguró Ana María Ospino, habitante de Talaigua Nuevo.

En Hatillo

La situación de la crisis de la salud también llegó a Hatillo de Loba, que tiene a la ESE sumida en una difícil situación que la pone en riesgo de ser intervenida de manera directa por la Superintendencia de Salud o podría ser liquidada.

Para evitar una de estas acciones que pondrían en peligro la salud de los pobladores, la gerencia explicó que está ejecutando un Programa de Gestión Integral del Riesgo (PGIR), este busca la organización y proyección de viabilidad financiera de la entidad, una especie de “salvavidas”.

Maylen Currea Paba, gerente encargada, explicó que en julio de 2016, siendo gerente Heidys Gil Mora, la ESE fue notificada para que se acogiera al PGIR y este fue presentado en los términos establecidos. Este debía iniciarse en la vigencia 2017, pero este plan no fue ejecutado por Roberto Amiro Peña, quien fungió como gerente tras la renuncia de su antecesora.

“Con preocupación y tristeza, a la fecha nos encontramos que para el primer trimestre de la vigencia en curso el hospital presentó déficit contable y presupuestal ante el indicador recaudo versus obligación, el cual es determinante en la evaluación financiera de la entidad; así mismo incumplimiento total de las medidas proyectadas dentro del PGIR, como plan de acción para subsanar la crisis financiera de la entidad”.

Como no hubo empalme y tras “rebuscar” información “ya tenemos como resultado la elaboración de los informes financieros del primer trimestre con los cuales se lograron determinar el déficit antes mencionado, y como resultado positivo se tiene la aprobación por parte del Ministerio de Salud de la ejecución de recursos otorgados por Resolución 4874 de la siguiente manera: $80 millones para la adquisición de un software para el área administrativa y financiera y $191 millones para pago de pasivos laborales” .

El Universal intentó comunicarse con la Secretaría de Salud de Bolívar pero no fue posible una respuesta. Se estará atento a sus declaraciones al respecto.