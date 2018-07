¿Cuándo estará listo el hospital de Turbaco?

El primero de junio de 2017, cuando se inició la construcción de la nueva instalación de la ESE Hospital Local de Turbaco, los habitantes del municipio se sentían optimistas, luego de que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, prometiera una inversión de 6 mil millones de pesos para modernizar toda la planta física de la ESE, por fin se materializaba la petición que por muchos años hicieron.

El funcionario, quien en ese momento visitó el municipio, aseguró que una vez iniciadas las obras, estas tendrían una duración de 8 meses, pero finalmente las cosas no han marchado como esperaban y los turbaqueros empiezan a desesperarse.

Ha pasado más de un año y el prometido ‘megahospital’ , considerado por algunos como la ‘megaobra’ más importante en los últimos años en el municipio, parece estar en cuidados intensivos.

“Nos han engañado”

Alberto Zabaleta, residente del municipio de Turbaco, tomó la vocería de varios de sus vecinos refiriendo un malestar colectivo, pues a la fecha esperaban contar con un servicio de salud digno, que no ha sido posible.

“Primero que todo no se hizo una buena pedagogía, las personas no sabíamos exactamente a donde recurrir en caso de una emergencia, además se suponía que las obras no durarían más de siete meses o al menos eso dice el letrero que está afuera y mire ya por donde va el año. Esa obra estuvo detenida por mucho tiempo, pero nadie responde, nadie dice nada”, aseguró con molestia el hombre.

Lo mismo dicen los vecinos del sector, que la obra fue promovida en la comunidad como un ‘megahospital’ pero no se trata sino de una simple modernización.

“Nos vendieron la obra como un ‘megahospital’ y no es más que un hospital de primer nivel, nos engañaron”, puntualizó Zabaleta.

Una nueva dirección

El consorcio Construcción ESE hospital local de Turbaco manifestó que efectivamente las obras han tenido un retraso, pues estaban esperando una resolución del Ministerio de Salud para incorporar el sistema de gases y aire acondicionado, que inicialmente no estuvieron contemplados en el proyecto, por lo cual se decidió cambiar el personal que dirigía la obra y seguir unos nuevos lineamientos.

“El paro que se hizo en la obra era necesario para organizar el proyecto y poder retomar las cosas como debe ser. Incorporamos el proyecto a la ciudad, antes no contemplaba la zona de accesibilidad. La idea es que todos los pormenores estén resueltos para poder avanzar. De ahora en adelante todo va a ir marchando bien y de acuerdo a los nuevos requerimientos del ministerio”, aseguró Ariel Pérez, arquitecto residente.

La obra fue reactivada hace 15 días después de dos meses detenida. Bajo una nueva dirección adelanta la construcción del edificio frontal y las excavaciones de los espacios donde acomodarán las estructuras de hierro que soportan el hospital.

“En los próximos días llegará el hierro figurado que nos permitirá avanzar muy rápido, eso nos ahorrará hasta un mes de trabajo”, indicó Luis Orlando Urbina, director de la obra.

No será un ‘megahospital’

El alcalde de Turbaco, Antonio Alcalá, aclaró que aunque la infraestructura del hospital proyecta un segundo nivel, el servicio de atención seguirá siendo de primer nivel.

“Todavía nos mantenemos en un primer nivel de salud y queremos que el hospital se proyecte hacia un segundo nivel”, aseguró el mandatario. Así mismo anunció que se hará una inversión para mejorar las condiciones de los puestos de salud en los barrios San Pedro, Pumarejo, Cañaveral y un local para la atención externa.

La dirección de la obra estima que el hospital estará a disposición de la comunidad en un plazo máximo de cuatro meses, mientras que la comunidad espera estrenar las instalaciones antes que acabe el año.