Decretarán emergencia sanitaria en El Carmen de Bolívar

Los habitantes de la carrera 48, del barrio La Popa de El Carmen de Bolívar, se unieron para construir ellos mismo su sistema de alcantarillado, pues el municipio no cuenta con este servicio.

Manifiestan que tomaron la decisión de reunir dinero entre todos para comprar e instalar varios tubos en la calle por donde puedan conducirse las aguas sucias de sus viviendas hasta el arroyo El Cañito. Dicen que así ya no soportarán el padecimiento diario por los olores putrefactos y la presencia de gusanos en el sector.

“Nosotros sabemos lo que se puede generar con nuestra decisión, pero es la única forma que tenemos para salir de las aguas putrefactas en la calle de acceso”, indicó un vecino.

Según ellos, cuando esas aguas lleguen al afluente, la Alcaldía y las autoridades de medio ambiente deben responsabilizarse de la limpieza del arroyo. Fueron enfáticos en advertir que no van a parar las obras hasta que no les den una solución definitiva.

“Son menos los riesgos que existen llevando el agua hasta El Cañito que quedando estancadas en medio de la calle. Además, no nos vemos tan expuestos a las enfermedades que se producen aquí”, aseguró otro morador.

La emergencia

La Alcaldía del El Carmen del Bolívar, decretará la emergencia sanitaria para enfrentar la crisis de aguas servidas que van a parar a las principales calles del municipio.

Así lo confirmó el secretario del Salud, Javier Luna García, a raíz de la decisión que tomaron los vecinos de La Popa, quienes instalan tuberías que hagan las veces de redes.

Luna García indicó que están armando todo el procedimiento con los soportes y requisitos para poder comenzar a intervenir las viviendas que están arrojando gran volumen de agua permanente a las calles.

Aseguró que la situación es preocupante pues hay muchas viviendas que tienen todos los servicios conectados con tuberías que van a la calle. “Somos conscientes de que no hay servicio de alcantarillado, pero eso no justifica perjudicar a los demás o provocar un daño ambiental”, señaló Luna.

Ayer, funcionarios de las secretarías de Salud y Planeación visitaron el barrio La Popa, para concertar con la comunidad acciones que frenen la presencia de aguas en las calles hasta que sea instalado el sistema de alcantarillado que va a construir la Gobernación del Bolívar.

70 mil millones

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, detalló que el DNP, a través del Contrato Plan para la Paz de Montes de María, asumirá el 50% de la inversión, que serían unos $70 mil millones y el resto lo asume la Gobernación. El proyecto ya está aprobado, se iniciaría en dos meses y tendría una duración de 18 a 24 meses. Cubrirá el 100 por ciento del municipio.