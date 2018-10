Defensa Civil de El Carmen no participará en Simulacro Nacional

Los voluntarios de la Defensa Civil de El Carmen de Bolívar, no participarán en el séptimo Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia que se realizará en este municipio, porque según sus directivas no cuentan con las herramientas para hacerlo.

De esa manera lo expresó Jerenmy Jussed Montes, comandante del cuerpo se socorro, quien asegura que no pueden participar en un evento como ese si los elementos que van a utilizar van a ser alquilado y nada es de los organismos y mucho menos de la administración municipal.

El voluntario indicó que desafortunadamente no cuentan con uniformes, con cascos y algunos otros elementos de protección personal, pese a la importancia que representa una jornada como esa en un municipio tan vulnerable como es El Carmen.

“Nosotros no compartimos que la Alcaldía gaste recursos alquilando elementos para participar en el Simulacro, si después en la realidad no tienen herramientas para atender una emergencia como la que se presentó hace más de 15 días cuando el 80 por ciento del casco urbano resultó inundado por no tener herramientas para atender la emergencias”, dijo Montes.

Agregó que tampoco cuentan con una oficina donde reunirse, por lo que deben hacerlo en cualquier esquina del municipio, los que está generando un inconformismo entre los líderes, quienes advirtieron que si las condiciones para ellos seguir con el voluntariado no cambian se verán en la penosa obligación de abandonar el cuerpo de socorro.

Reclamaron además que la Defensa Civil debe recibir el mismo trato que le da el alcalde Rafael Gallo Paredes al Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, y no ser excluyente ya que legalmente la única que está inscrita ante el Ministerio de Defensa son ellos.

“Durante las reuniones que se llevaron a cabo previas al Simulacro presentamos la necesidad que padecemos y la respuesta de la coordinación fue que para el día de hoy lo que iban hacer era arrendar equipos de comunicaciones y otros elementos, situación que no está bien porque si después de realizada la jornada se presenta una verdadera emergencia cómo vamos a responderle a la comunidad”. Añadió el comandante.

Grismaldo Fonseca, concejal y miembro de la Defensa Civil, agregó que al parecer no existe una voluntad política por parte del alcalde Gallo para solucionar la problemática que lleva varios años.

Indicó que el simulacro está lleno de mentiras porque quieren hacer ver que cuentan con las herramientas pero que en realidad no son del municipio si no que son alquiladas, lo que deja en evidencia las falencias del municipio en lo que respecta la atención de una emergencia.

Sin embargo, Ariel Zambrano, director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, señaló que en materia de gestión del riesgo cada Alcaldía es autónoma, y es ella quien debe velar por la dotación de cada cuerpo de socorro y de la implementación de la política de gestión de riesgo como lo establece la Ley 1523 de 2012.

Zambrano indicó que el gobernador Dumek Turbay Paz, ha dado instrucciones para el fortalecimiento de las entidades o del sistema departamental de gestión del riesgo, para lo cual construyeron un Centro Logístico Humanitario para que todas las entidades tengan las herramientas necesarias para trabajar y así mejorar la capacidad de respuesta de cada una de las direcciones seccionales, con el objetivo de tener una mejor capacidad de respuesta en el departamento.

El funcionario lamento la decisión que tomó la Defensa Civil de no participar en el Simulacro, ya que la Alcaldía se inscribió con todos sus organismos de socorro. “Hay que dejar claro que el Simulacro se realiza para activar la comunicación entre los tres niveles, el nacional, el departamental y el municipal y posteriormente y de acuerdo al escenario escogido mirar la capacidad de respuesta para ello”.

Trabajar sin herramientas

Elsi Miranda, coordinadora de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, advirtió que el Simulacro de mañana no requiere de herramientas si no que los participantes tengan el conocimiento para poder darle manejo a una emergencia.

La funcionaria dijo que no entienden porque la Defensa Civil actúa de esa forma si el simulacro es sobre evacuación como respuesta a la emergencia, porque en una situación real lo que se requiere es que tanto los socorristas como la comunidad sepan atender una emergencia.

“Aquí lo fundamental es conocer qué significa un punto de encuentro y una ruta de evacuación, qué es el sistema de comando en disidencia, cómo se maneja, búsqueda y rescate”, anotó la funcionaria.

Dijo además, que lo único que van arrendar son dos radios, uno que debe tener el alcalde y el otro lo tendrá ella para que cada uno tenga conocimiento real de que está sucediendo.

El simulacro

Miranda expresó que en el Simulacro van a participar una 500 personas y entidades, entre las que se encuentra la Alcaldía, Gobernación de Bolívar, ESE Giovanni Cristini, el Tránsito Municipal, los Juzgados, la Fiscalía, el CTI, la Policía, el Ica, Agrosavia, el Hospital Nuestra Señora del Carmen, el Sena, la Procuraduría Provincial, la Personería, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, el Inemen y la Institución Educativa Técnica Industrial.

Igualmente, el Consorcio Virgen del Carmen, Interventoría 2017, DdF Colombia, Cortucam, Concesionaria Vial Montes de María, Asoprescom, la Notaria, Tecniser y las Guías Mayores de la Iglesia Adventista.