Denuncian mal estado de colegio en Mahates

Los 1.100 estudiantes de la Institución Educativa Camilo Torres, del municipio de Mahates, se encuentran afectados por el mal estado de la infraestructura de ese plantel.

Varios estudiantes dijeron que muchas necesidades están afectando la actividad escolar y, por ende, su salud.

Aseguraron que la batería sanitaria casi no se puede utilizar, porque está muy dañada. Además, no cuentan con el servicio de agua.

“Aquí las niñas no tenemos intimidad. Tenemos que utilizar los baños destartalados o exponer nuestra salud, porque nuestras viviendas no están cerca de la Institución”, señalaron.

Además de los problemas con los baños, indicaron que no cuentan con un cerramiento, lo que permite que extraños entren y los agredan, como sucedió con la compañera que raptaron semanas atrás.

Tampoco tienen un sistema de electrificación apto, lo que dificulta las clases de informática; no pueden utilizar los ventiladores y algunos salones están oscuros.

“Nos gustaría saber en qué se invierten los recursos de educación que llegan al Municipio y a la Institución Educativa. Nadie nos da una explicación y, mientras tanto, los espacios que da el colegio para estudiar no son los mejores”, precisaron.

Necesitan Apoyo

La rectora de la I.E., Aideth Estrada, señaló que en diferentes escritos enviados a la Secretaría de Educación Municipal han solicitado la intervención a sus problemas.

En cuanto a las baterías sanitarias, dijo que no las han podido atender porque están realizando trabajos en salones donde hay presencia de murciélagos, y deben primero garantizar la salud de los estudiantes.

Además, aseguró que los recursos que ellos manejan por gratuidad educativa no son suficientes para todo lo que necesita la I.E.

Actualmente sufren por los daños que está provocando la humedad, ya que el plantel educativo está al lado de un arroyo y se está presentando una erosión.

“Necesitamos que tanto el Municipio como la Gobernación de Bolívar nos ayuden. Necesitamos que los alumnos tengan espacios con garantías para su educación”, dijo Estrada.

Obras priorizadas

Por su parte, el secretario de Educación de Mahates, Johnny Sánchez Pimienta, precisó que las I.E. de ese municipio tienen muchas necesidades y, a raíz de eso, han priorizado trabajos con el apoyo de los rectores.

Indicó que dentro de las obras que priorizó la rectora para este año se encuentran los 115 metros de cerramiento que se iniciarán la próxima semana, la remodelación completa de todas las redes eléctricas y una dotación de sillas y textos escolares.

En cuanto a la batería sanitaria, Sánchez precisó que se encuentran en el listado de las obras que faltan, pero no fueron priorizadas por las directivas, pero eso no significa que no vayan a hacer la intervención.

“Así como la Alcaldía maneja recursos de Calidad, las I.E. reciben dinero por gratuidad y podrían realizar algunas mejoras, de acuerdo con su presupuesto”, sostuvo.