Desde 2011 esperan ‘megacolegio’ de Galindo

Queremos que nos terminen el colegio”, gritan al unísono padres, estudiantes y docentes de la Institución Técnica Agropecuaria del corregimiento de Galindo, en el municipio de San Jacinto del Cauca, en el sur de Bolívar, tras siete años esperando que terminen las adecuaciones del ‘megacolegio’ y les entreguen oficialmente las instalaciones que no hacen más que deteriorarse con el paso del tiempo.

Ya faltaba poco

Esteban Palomino, presidente del Concejo municipal, asegura que en 2011 cuando iniciaron la construcción todo iba por buen camino, a la obra solo le faltaba un pequeño porcentaje para ser terminada e inclusive contaba con la dotación de mobiliario, lo cual creó muchas expectativas e ilusión entre los beneficiarios, sin embargo, un día dejaron de trabajar en la construcción y nadie dio explicaciones.

Hasta la fecha siguen sin entender porque no terminan las reparaciones para que los alumnos puedan dar clases en optimas condiciones.

“En 2011 empezaron a construir el ‘megacolegio’ pero no lo terminaron, aun cuando apenas faltaba como un 15 % para acabarlo. Los padres de familia se quejan constantemente y con justa razón, porque hay muchos murciélagos y olores nauseabundos, por eso lo que queremos es que lo terminen”, aseguró Palomino.

Se tomaron la sede

Oscar Castillo, padre de dos menores estudiantes de la institución, manifestó su descontentó, “los salones están llenos de murciélagos, no tienen ventilación, los niños están usando los salones pero no están las condiciones necesarias para trabajar y eso está afectando mucho”.

Pese a las quejas e inconformidades, el personal de la escuela empezó a usar las instalaciones sin terminar desde este año, pues no tienen otro lugar donde dar las clases porque las aulas provisionales que les habían habilitado mientras construían la nueva sede se deterioraron.

“Nosotros nos metimos desde este año arbitrariamente porque las aulas provisionales que nos dieron se dañaron y como padre no iba a aceptar que a un hijo mío le pasará algo malo en esas aulas que eran de madera y ya estaban podridas porque como su nombre lo dice, son provisionales”.

También esperan docente

Además de las quejas por las instalaciones, los padres y el presidente del Concejo manifestaron que desde 2008 les falta un profesor de inglés, el que estaba se ganó un concurso y fue trasladado al Magdalena, refieren que desde entonces han solicitado que nombren uno nuevo, pero no han obtenido resultados.

“La necesidad del profesor de inglés existe y se ha hecho manifiesta a la Secretaría de Educación pero es la hora y no vemos resultados”, aseguró Esteban Palomino.

Ante esto el secretario de Educación departamental, Robinson Casarrubia, explicó que “desconocía la situación, ya que la directora de núcleo no la había reportado, sin embargo ya me pondré frente a esa situación, mañana (hoy) haré una mesa técnica de planta, que es un espacio en donde priorizamos los casos más críticos y tratamos de subsanarlos, entonces analizaremos la situación de Galindo”. Así mismo dejó claro que “el rector de Galindo no asiste a las reuniones, ni cuando hacemos estudios de los casos de falta de docente, y así es muy difícil enterarse de las deficiencias que hay en la institución”, puntualizó.

Está vigente

El Secretario de Infraestructura, Dulis Garrido, manifestó que efectivamente en el 2011 se inició la ejecución de la obra del ’megacolegio’ con un 70 % de recursos del Ministerio de Educación y un 30 % de la Gobernación de Bolívar. Dicha obra se ejecutó en un 90 %, faltándole solamente unos detalles para finalizar, sin embargo, explicó que el contrato no se ha liquidado y la póliza sigue vigente por lo cual el contratista debe responder por lo que falta por hacer, y se comprometió a hacerle seguimiento al trabajo que falta. Así mismo destacó que el colegio se encuentra en funcionamiento pues el gobernador de Bolívar dotó la institución a principio de año.