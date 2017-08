Docentes de colegio de Arjona suspenden clases porque no les pagan

Asombrados. Así están los estudiantes y padres de familia del colegio Liceo Paternina de Arjona, que tiene suspendidas sus clases porque no les ha pagado desde hace tres meses los salarios a los docentes y empleados administrativos. Ante esta situación, los funcionarios de la entidad decidieron no ir a laborar hasta tanto las directivas no les cancelen las mensualidades.

Alumnos y familiares realizaron ayer un plantón frente al ente educativo, pues desde el pasado lunes no han encontrado una respuesta positiva de parte de la rectoría sobre cuándo reiniciarían las clases.

“No tienen ninguna excusa, pues para eso ellos presentan un plan de acción a la Secretaría de Educación de Bolívar y se supone que si es privado tiene de dónde responder en caso tal que se presente una situación ante la falta de pago de algunos padres de familia”, aseguró Gina Romero, madre de una de las estudiantes.

Así mismo, María Camila Pérez Barrios, estudiante de grado 11, le pidió a los docentes que reconsideren su posición para llegar a un acuerdo con las directivas. “A nombre de todos los estudiantes liceístas le pido por favor, a los profesores, que recuerden que nosotros somos los más perjudicados y por eso queremos que se le dé solución a este problema”, dijo la joven.

Las directivas del colegio, a través de una carta enviada a los padres de familia, explicó que “hoy nos encontramos en una situación inusual. Nuestros profesores han decidido suspender actividades académicas debido al retraso que tenemos en sus pagos” por lo que los instó a cancelar las mensualidades escolares.

“Debido a esta situación, nos vemos en la obligación de suspender el servicio educativo. Les avisaremos oportunamente el momento en que podamos reanudar”, explica en la misiva la coordinación del colegio.

Algunos padres de familia argumentaron que si bien a muchos de ellos se les pueden presentar dificultades para cancelar sus compromisos, existen mecanismos legales para cobrar a los deudores y que por tal razón deben tener su “plan B” para poder cancelar a los docentes “pues también se entiende que los profesores comen y tienen gastos, pero no deben depender de un todo de lo que los papás cancelamos. Hicimos un contrato con ellos y no con los profesores, así que el colegio debe responder”, indicó otro padre indignado.

“No tienen excusa”: Óscar Marín

Óscar Marín Villalba, secretario de Educación de Bolívar, explicó que el derecho a la educación no se le debe negar a ninguna persona “y eso está en la resolución que les entregamos a esas entidades privadas que imparten clases. Estamos dispuestos a hacer el acompañamiento, pues ellos deben tener alternativas para recuperar esos dineros. Estoy a la espera de que me llegue la queja formal a mi despacho para poder actuar y hacer la intervención que sea necesaria”.