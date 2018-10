Dos viviendas de El Carmen en riesgo por la caída de un puente

Las viviendas de Marisol Buelvas Díaz y de José Miguel Ochoa De Ávila, en el barrio Las Mercedes de El Carmen de Bolívar, están a punto de irse al fondo de un brazo del arroyo Alférez, por el deslizamiento de tierra que desde hace un año afecta ese sector del municipio.

Buelvas asegura que junto a los siete miembros de su familia les preocupa mucho lo que están padeciendo y no parece haber una solución al problema que les ha generado la caída de parte de un puente que los comunicaba con el barrio Las Delicias.

Advierte que la situación viene de hace un año, pero los problemas de las casas se iniciaron cuando se terminó de caer gran parte del puente que sostenía unas compuertas para evitar inundaciones.

Indicó que el alcalde Rafael Gallo Paredes, le ofreció siete meses de arriendo, porque eso es lo que estipula la ley, pero la mujer aseguró que no los tomará porque después no tendrá los recursos para seguir pagando porque esa es una familia de escasos recursos.

“Le pedí un lote pequeño al alcalde Gallo pero me dijo que el municipio no tenía plata para comprarlo, debido a eso no nos podemos salir de acá porque no tenemos otro lugar para donde coger pese al riesgo que corremos”, añadió.

Dijo que tuvo que entregarle la custodia de sus cuatro pequeños a dos de sus hijos mayores antes que el ICBF se los quitara por el riesgo que corren en ese lugar. “Hoy los palos que sostienen las paredes de uno de los cuartos quedaron en el aire porque la tierra comenzó a ceder”.

Igualmente, José Miguel Ochoa De Ávila indicó que en su pequeña casa vive una familia venezolana integrada por siete personas, pero que también están en riesgo porque solo 50 centímetros de tierra los separa del arroyo.

Dijo que el mandatario también conoce la situación en la que se encuentran pero no les ha dado una solución, “será que están esperando que se presente una emergencia para atendernos”.

