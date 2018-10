El Carmen no tiene cómo atender emergencias invernales

La falta de capacidad de reacción que tiene la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre, para atender emergencias por fenómenos naturales quedó evidenciada la tarde del pasado lunes, cuando un fuerte aguacero inundó el 70 % de la población y no había herramientas para su asistencia.

Los cuerpos de socorro como Defensa Civil, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos, no cuentan con los elementos indispensables para reaccionar frente a las llamadas de emergencia que hacen las comunidades afectadas.

Juan Camilo David, comandante del Cuerpo de Bomberos, señaló que la capacidad de respuesta frente a la emergencia que provocaron las lluvias en el municipio colapsó porque no tienen los equipos indispensables.

Asegura que para evacuar el agua que se metió en las casas, tuvieron que hacerlo a punta de “totumazos” y baldes porque carecían de motobombas.

Indicó el bombero que la Ley 1523 de 2002 es clara cuando en su artículo 37 expresa: que deben existir unos planes municipales y departamentales como estrategia de respuesta, y que permitan coordinar todas las acciones por medio de la oficina de Gestión del Riesgo, pero en ese municipio no se cumple.

Añadió que para atender una emergencia requieren de motobombas, impermeables, botas, cuerdas, cintas para delimitar y radios de comunicación, estos últimos reemplazados por los celulares, los cuales en su mayoría no cuentan con minutos ni datos porque no los han dotado.

David aseguró que aunque ellos como cuerpo de socorro tienen un contrato administrativo firmado con la Alcaldía, el alcalde Rafael Gallo Paredes, les bajó del 100 % al 40% el presupuesto, dinero que es muy poco por el tipo de herramientas que ellos requieren.

Jerenmy Jussed Montes, presidente de la Defensa Civil, también manifestó que trabajan con las uñas y durante el último acontecimiento solo pudieron visitar las comunidades y ayudarles con sus manos a realizar algunas acciones porque tampoco tienen herramientas.

“Al igual que nosotros también está la Cruz Roja, por eso hemos perdido la credibilidad ante las comunidades, porque en muchos de los casos solo podemos hacer actos de presencia ya que la mayoría de los voluntarios nos dedicamos a trabajar en el mototaxismo y el dinero no nos alcanza para comprar lo que necesitamos”, dijo el voluntario.

Debido a esta situación, le enviaron una carta al alcalde Gallo para realizar una reunión y tratar ese tema ya que la temporada de lluvias llegó y van a continuar las emergencias, porque si bien son socorristas dentro del Consejo Municipal hay otros miembros que deben encargarse de la logística y proveerlos de todo lo que necesiten.

Los comandantes y presidentes de los cuerpos de socorro aclararon que para atender la emergencia que generó el fuerte aguacero del pasado lunes, ellos solo pudieron instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el barrio 12 de Noviembre, ya que no hubo Consejo de Gestión del Riesgo en la Alcaldía.

Faltan herramientas

Elsy Miranda, coordinadora de la oficina de Gestión de Riesgo municipal, dijo que la emergencia no se pudo atender porque aunque hay unos protocolos, no los han cumplido y no son pertinentes con el territorio.

Otras de las falencias que resaltó la funcionaria es el escaso personal del Cuerpo de Bomberos, ya que por la cantidad de habitantes que tiene El Carmen de Bolívar, es para que tuvieran una planta de 77 personas y solo cuentan con 13 porque al parecer no hay recursos para aumentar el personal.

La funcionaria dijo que el municipio no cuenta con las herramientas necesarias para atender una emergencia y le da pena llamar a los voluntarios porque no tiene cómo responder por su movilización y eso es de conocimiento del mandatario.

Miranda también manifestó que el alcalde debe presentar el Estatuto Tributario para que haya más ingresos y sean alimentado el Fondo de Gestión del Riesgo y la Tasa Bomberil.

Expresó que han solicitado a la Gobernación que brinde capacitaciones sobre cómo funciona el fondo ya que hay muchas cosas que hacer y que quedan en el olvido por falta de conocimiento.

Activación de cuerpos de reacción

Ariel Zambrano, director departamental de Gestión de Riesgo de Desastre, dijo que una vez conocieron la situación de emergencia en El Carmen de Bolívar, iniciaron un proceso de diálogo con las entidades que les informaron y solicitaron la activación de los cuerpos de reacción y de manejo de emergencia.

Zambrano indicó que por medio del Centro Logístico Humanitario del departamento pondrán a disposición todas las herramientas y equipos necesarios para atender una emergencia en Bolívar.

Igualmente, lamentó que las alcaldías no realicen los convenios interadministrativos para generar las mejores condiciones y fortalecer las capacidades de respuesta para ello.

