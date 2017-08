El miedo que perturba a habitantes del barrio Girardot, en Magangué

El señor Pedro Torres dice que uno de sus grandes tesoros es su vivienda, en el barrio Girardot de Magangué. Pero su “vecino”, que lo ha acompañado por largos años, lo amenaza diariamente con llevarse, literalmente, toda su casa.

Él vive a orillas del río Magdalena y explica que con el pasar de los meses las corrientes de este ya lo dejaron sin patio, uno de los cuartos de su vivienda ya no está y la cocina está a punto de desaparecer.

“Están hablando de reubicación. Pero igual, si nos reubican el mal va a seguir porque esa no es la solución. Lo que tienen que hacer es fortalecer el jarillón, la protección, pues a ese río nada lo va a aguantar”, dijo el señor Torres.

Explicó que las autoridades de Magangué han llegado al barrio, pero no hablan de una solución a corto plazo. “Por aquí vienen, vuelven y se van, pero de soluciones concretas nada de nada”, aseguró Pedro, quien además es el padre del excampeón mundial de boxeo “El Mochuelo” Torres.

Luis Alberto Rodríguez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Girardot, informó, además, que se han enviado cartas a la Alcaldía y a la Gobernación “y estos lo que han hecho es remitirlo de un lugar a otro. “De la Alcaldía a la Gobernación de Bolívar, de allí a Cormagdalena y así nos tienen, de promesa en promesa y mientras tanto las casas a punto de irse al río”, explicó.

Agregó que son alrededor de 55 viviendas las que resultarían afectadas, más de 300 personas, pero las que están en riesgo inminente en la actualidad son las de la carrera 3 con calle 2, en inmediaciones del jarillón sur, en el sector conocido como El Chorro.

“La comunidad sabe del peligro en que nos encontramos, pero muchos no quieren salir de aquí por que no tienen para dónde coger. Queremos que la Gobernación venga y haga una evaluación concreta de lo que necesitamos, así como ya comenzaron a hacer en otras poblaciones. No queremos pañitos de agua tibia,” precisó el líder comunal.

En las próximas semanas un equipo de la Gobernación visitará esta zona de Magangué, según conoció este medio.

$55 mil millones del fondo adaptación

El Secretario de Planeación de Magangué, Aldo Bacci, informó que tras las gestiones adelantadas por el alcalde Pedro Alí Alí, el Fondo Adaptación invertirá en este municipio unos 55 mil millones de pesos para evitar la erosión del lado norte y sur del jarillón. Expresó que algunas familias serán reubicadas para poder hacer los trabajos de mitigación. “Tenemos conocimiento de que ya hay un gran número de familias que fueron reubicadas en la urbanización Villa Juliana, pero se devolvieron a Girardot y arrendaron las casas que les dieron. Estamos trabajando para los que necesitan sus viviendas”, explicó el funcionario.