'El Nara' ahora levanta la bandera de la vida en San Jacinto

“Por la bandera del Junior de Barranquilla había que hacerse matar si era necesario. Había que defenderla como si fuera la novia de uno. Se ciega uno por ese amor por el equipo. El problema era que los barristas del otro equipo también luchaban. Yo que era el líder si me la dejaba quitar, si no me mataban aquellos entonces el lío era con los mismos de mi barra”, relata ‘el Nara’.

Quienes lo conocen dicen que, a sus 22 años, era uno de los jóvenes más temidos de San Jacinto. Inclusive, no lo niega y reconoce que eso de ‘andar en malos pasos’ de nada le sirvió. “Yo era malísimo. No me importaba pegarle una puñalada al que se metiera con nosotros. Me volví tan insensible que maté a mi propio perro a puñaladas. Al final eso para qué”, se preguntó.

‘El Nara’ habla pausadamente, sin rencores y sin pena. Frota sus manos de una manera desesperada. Su mirada se pierde por un instante en el techo de palma del bohío que está en el patio de la casa que sirve de oficina para atender a las víctimas del conflicto armado en San Jacinto, la cual fue recién creada por la Alcaldía.

Después de la pausa se detiene, baja su mirada y dice: “o mejor, sí me sirvió. Para darme cuenta que yo vivía en un infierno, que tenía que haber alguna manera de salir. Que las drogas y los enfrentamientos por la bandera, al final no dejaban nada bueno y que con tantos tropiezos tenía que decir ‘hasta aquí’. Tengo una niña pequeña y por ella, en vez de dañarme mi vida y la de ella, tenía que parar. Si sigo en eso no sé qué me pueda pasar. No quiero que mi nena se quede sin papá como me pasó a mi. Eso es duro ‘compa’”, sostiene.

Escuchar el testimonio de José David Álvarez Zabala, como realmente se llama ‘el Nara’, da cuenta de que hay esperanzas para cambiar de vida. “Solamente tienen que brindarnos una oportunidad”, remata.

Él hace parte de un grupo de jóvenes en riesgo de San Jacinto, cerca de 40, que pertenecen a barristas del Junior. De aquellos que emprendían el viaje en tractomulas a cualquier lugar de Colombia con tal de ver al Junior de sus amores. Un amor ciego y loco, que lo llevó a sacarle el cuerpo a la muerte en varias oportunidades.

Cuenta muchas historias de sus enfrentamientos, de las peleas a muerte. Se quita la gorra y muestra una cicatriz como de 30 centímetros de un machetazo que recibió en una pelea llegando a Envigado, donde fueron sorprendidos por hinchas del Medellín. Luego se alza el suéter y tiene varias quemaduras tras accidentarse la mula en la que él y varios de sus amigos salieron heridos.

Los dedos de la mano izquierda los muestra, no los mueve productos de varias puñaladas que le dieron, una en el cuello, y en varias partes del cuerpo, afectándole varios tendones.

Relata que las peleas son por defender la bandera de su equipo amado. Una lucha a muerte. En donde quitarle la bandera a los barristas enemigos es una señal de poderío.

“La gente solo juzga”

Si bien señala que su comportamiento no era del agrado de nadie, sostiene que lo que más le preocupaba era el señalamiento de las personas. “La gente habla sin saber. No sabe por lo que uno ha pasado. Yo juzgaba a Dios, le decía por qué me había pasado cosas malas a mi. Quería encontrar una respuesta y nadie me la daba”, añade.

Con dolor explica que la guerrilla le desapareció a su madre cuando él tenía 3 años. Ya siendo un adolescente, este mismo grupo armado ilegal se llevó a su padre y lo asesinó. “Sabe lo difícil que es crecer así. Fui criado por mi abuela, y hubo días en que si no había para desayunar tocaba esperar el almuerzo. Además, debí soportar la burla de muchos amigos por problemas en la vista. Me sentía solo”, dijo.

Después de muchos ires y venires, cuenta que un día, mientras un rival le rogaba y le lloraba que no lo hiriera, porque temía quedar inválido, muchas cosas se vinieron a su mente, entre esas la imagen de su hija.

“Qué estoy haciendo. Hasta aquí, tengo que poner fin a esto”, fue el pensamiento que se le cruzó en aquella oportunidad.

Su amigo Rogelio Arrieta, miembro de su grupo, dice que si bien no llevó una vida tan dura y difícil como la de ‘el Nara’, sí estuvo envuelto en algunas refriegas. “En el momento no piensas en nada. Pero tiene uno tiempo de reaccionar a tiempo. En mi caso por mis papás, por mi familia. Yo también quiero salir adelante y tener otra oportunidad”, precisó.

Dice que está dispuesto a ayudar a su amigo y a todos aquellos jóvenes en riesgo de San Jacinto que quieran salir adelante, pues ya en esta población se les están abriendo las puertas.

La oportunidad llegó

‘El Nara’ decidió dejar esa forma de vivir y enterrar la lucha por una bandera sin sentido y que solo representaba una disputa por la vida o la muerte. Ahora solo quiere alzar la bandera de la victoria y ser ejemplo de superación para esos jóvenes que ya están en esos grupos o que se están iniciando.

“En la Alcaldía de San Jacinto me brindaron la oportunidad. Llegaron al barrio y nos plantearon unos proyectos a los jóvenes en riesgo y algunos decidimos apostarle y ya comenzamos. Hoy somos poquitos, pero confío en Dios en que van a ir llegando muchos más”.

Desde el año pasado se creó la oficina de la Juventud, la cual está dirigida por el abogado Mauricio Rodríguez, y quien con un grupo interdisciplinario se ha acercado, inicialmente, a cuatro barrios en donde se han censado cerca de 150 jóvenes en riesgo.

Explicó ‘el Nara’ que hace un mes, cuando se prendió el palacio municipal, lo que primero pensó fue en salvarle la vida a las personas que le brindaron la oportunidad de salir adelante.

“Yo estaba haciendo un trabajo donde el maestro Adolfo Pacheco y cuando me dijeron que se estaba prendiendo la alcaldía salí para allá; me metí a pie descalzo a sacar al doctor Mauricio (Rodríguez); después comencé a sacar todas las cosas con las que nos van a ayudar porque no se podía perder el trabajo que ya hemos iniciado”, precisó.

Al final de la entrevista ‘el Nara’ señala que ya no quiere ser ese joven que generaba temor, y que antes por el contrario ahora lo que quiere es ser generador de confianza y ejemplo para todos los muchachos de San Jacinto.

El proyecto

El alcalde de San Jacinto, Abraham Kamell Yaspe, explica que en su comunidad nunca han existido las pandillas, pues esa es otra connotación distinta a los jóvenes en riesgo que existen en su población. “Eran muchachos que necesitaban una oportunidad. Creamos una oficina de la Juventud, pero no solo para tenerla de lujo; había que hablar con ellos y hablar de inversión social y educación”, precisó el mandatario.

Sostuvo, además, que tras entablar las primeras mesas de diálogos con ellos, ya se les dio forma a un proyecto que va encaminado a que terminen sus estudios, capacitarlos con el Sena y vincularlos a la parte laboral con los proyectos que se van a comenzar a ejecutar en la población, como pavimentación de calles, proyectos productivos y acompañarlos en sus procesos de microempresarios.

Por su parte, Mauricio Rodríguez, director de la oficina de la Juventud, explicó que aunque hubo problemas el año pasado con la parte presupuestal, ya este año están los recursos para avanzar en la consolidación de proyectos. “Con ellos mismos trabajaremos con galpones, lavaderos de motos, ebanistería y barberías”. Sostuvo que si bien hay un censo de 150 jóvenes en riesgo, en cuatro barrios priorizados, se cree que la cifra puede ser mayor por lo que aún muchos otros sienten temor. “Pero tenemos las puertas abiertas para todos, porque queremos minimizar lo más que podamos esa problemática”.