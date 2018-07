Empleados de la ESE de Mahates exigen pago

Antonio Carrera se levanta muy temprano todos los días, se alista, se despide de su familia y sale a cumplir con su trabajo. Al verlo laborar con tanto esmero cualquiera pensaría que todo está bien, que no tiene problemas, pero lo que nadie se imagina es que Antonio además de cumplir con su jornada laboral, debe rebuscarse, por sus propios medios, el dinero para suplir las necesidades de su hogar, pues el pago que debería recibir por su trabajo como operario en la ESE hospital local de Mahates a veces no llega o llega atrasado, incluso por años.

Primero faltaron las dotaciones, luego las primas, después las cesantías y vacaciones, hasta que finalmente empezó a faltar el sueldo.

“De 2014 me adeudan las cesantías de ese año y las primas de diciembre, de 2015 me deben enero y febrero, y actualmente me deben dos vacaciones y las primas de diciembre y junio, el sueldo de abril, mayo, junio, julio y desde 2012 las dotaciones”, afirmó Carrera, quien lleva 13 años como empleado del lugar.

Pero Carrera no es el único que vive está lamentable situación, los más de 60 empleados de planta que tiene el hospital padecen el mismo problema, sin embargo, algunos de ellos se sienten cohibidos de expresar su inconformidad por miedo a que esto traiga represalias en su trabajo.

“La gente tiene temor de solicitar sus cosas, pero no debe ser así porque uno está reclamando lo propio, todo el mundo está prestando sus servicios a pesar de las necesidades, no es justo que trabajes y des todo de ti y no recibas tu mesada a tiempo. Todos tenemos gastos, muchos tenemos hijos estudiando, yo por lo menos trabajo los fines de semana en otras partes para poder suplir la carga”.

No se cumplen los acuerdos

Elvia Ávila Mejía, personera municipal, asegura que el incumplimiento en el pago de salarios y demás prebendas es reiterativo.

“Hace un año los empleados hicieron una asamblea y un meeting donde finalmente llegaron a unos acuerdos pero no se están cumpliendo, hace 15 días pasó lo mismo y nuevamente llegaron a unos acuerdos. Es constante el atraso en el pago”, aseguró la personera.

¿Cuánto deben?

Mejía refirió que debido a la apremiante situación han solicitado los estados de cuenta de la ESE pero no han sido efectivas las respuestas.

“Hemos estado solicitando cuánto es el monto de la deuda que tienen, pero se demoran demasiado en entregar las informaciones”.

Según asegura la personera, el ingreso que venía recibiendo la ESE fue incrementado, por lo tanto, la idea que tiene junto a algunos veedores de la situación, es programar una visita para verificar cuánto es realmente la deuda que se tiene y así poder establecer una solución.

Deudas personalizadas

Julieth Santander, gerente de la ESE de Mahates, explicó que este mes los trabajadores de planta no recibieron su salario porque se priorizó el pago del personal que está por contrato, además aseguró que se vienen arrastrando deudas antiguas de cesantías, primas y vacaciones que no son homogéneas, sino que varían por cada empleado, y negó que se les deban más salarios.

“Las deudas que hay son personalizadas, porque a todos no se les debe lo mismo, mes a mes venimos pagando, pero venimos pagando atrasado, este mes ha sido el único en el que quedaron sin dinero por que se priorizó al grupo de los contratos, pues ellos siempre eran los que debían esperar que llegaran otros ingresos para cubrir su pago”.

Hay más gastos que recaudo

La gerente explicó que el presupuesto con que cuentan mensualmente para saldar gastos viene única y exclusivamente de la prestación de servicios, es decir, de los giros que reciben de las EPS que atienden, y que generan un promedio de $230 millones.

“Tenemos 3 sedes que funcionan 24 horas, financieramente tenemos unas debilidades pues el gasto está por encima de lo recaudado. Además venimos arrastrando deudas antiguas, y el poco flujo de caja no ha hecho posible ingresar el dinero a los fondos”.

Buscan soluciones

“Hace una semana hicimos una asamblea, se les informó lo que estaba pasando y las posibles soluciones, hubo alternativas y quedamos en que si antes de que entraran los giros de las EPS nos pagaban otros eventos que nos deben, se les pagaría el salario y algo más, pero si no llegaban los ingresos entonces teníamos que esperar el próximo giro”, indicó la gerente.

Actualmente la ESE está haciendo una depuración de las deudas y además es evaluada por la Esap (Escuela Superior de Administración Pública) para trazar una ruta que ayude a nivelar financieramente a la empresa.

“Pedimos un estudio a la Esap, que nos dará sugerencias según nuestras condiciones y a partir de ahí tomaremos una decisión con la junta directiva, todo este problema es mientras nos estabilizamos y sabemos con que gastos debemos quedarnos”, aseguró la funcionaria.