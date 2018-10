Empresario denuncia ser víctima de amenazas tras denunciar agresión policial

La tranquilidad de la familia de José Luis Osorio Mariota, empresario del municipio de El Carmen de Bolívar, se vio perturbada luego de que un panfleto amenazante comenzara a circular por el pueblo, tildándolo de tener vínculos con la guerrilla y negocios ilícitos.

Según refirió el afectado, las intimidaciones habrían comenzado luego de que el empresario denunciara las agresiones que le propinaron miembros de la Policía de El Carmen.

Osorio relató que el altercado con los uniformados ocurrió hace unos días cuando fue detenido en medio de un presunto retén después del peaje de El Carmen de Bolívar, en donde los policías solicitaron una inspección al vehículo y en medio del procedimiento uno de los patrulleros se percató de la presencia de una mercancía, eran 21 relojes, que según refiere Osorio a pesar de tener su factura, los uniformados sospechaban que era contrabando por lo cual fue trasladado a la estación de policía, lugar donde se presentó el altercado.

“Venía de una feria ganadera y me detienen en la vía, la policía al ver la mercancía de inmediato dijo que era de contrabando, le mostré la factura digital y me exige el manifiesto de importación, ahí le digo que esto ya va por otro camino y que lo que querían era incautarme la mercancía por lo que se pusieron agresivos”, agregó Osorio.

El comerciante expresó que al momento de la detención se le vulneraron sus derechos e incluso relató que hubo agresiones físicas en su contra e irregularidades en el proceso.

El empresario enfatizó que debido a los golpes que recibió debió ser llevado a la clínica y luego fue trasladado al calabozo. Al día siguiente tras ser llevado ante la Fiscalía, fue dejado en libertad al no haber pruebas.

Tras los hechos, Osorio no calló y por el contrario interpuso las respectivas denuncias ante los entes de control, sin embargo, ahora con la divulgación de los panfletos teme que su vida y la de su familia corran peligro.

“Mi mayor temor es que pase algo malo porque tengo negocios en El Carmen y debo viajara constantemente allá, por eso temo por mi seguridad, porque si esa persona se atrevió a hacer esto, es capaz de cualquier cosa, además no entiendo de donde sacan esas acusaciones si yo he sido un empresario legal, incluso nunca he tenido algún inconveniente con la justicia, ni antecedentes legales tengo, por eso le pido a los entes de control que investiguen y den con los responsables”, puntualizó Osorio.

