En Arroyohondo hay esperanzas de cambio

Las solitarias calles de Arroyohondo parecieran expresar lo que muchos de sus habitantes dicen. Un pueblo olvidado, perdido entre los 45 municipios que tiene el departamento de Bolívar, donde los jóvenes no tienen ninguna clase de oportunidad y el campesinado añora el resurgir con proyectos productivos.

Quienes son amantes de los deportes exigen buenos escenarios escenarios y acompañamiento con instructores para la práctica de los mismos, con el fin de fomentar distintas disciplinas y así alejar a los jóvenes de las drogas.

Como es común en los pueblos de Bolívar, en las esquinas se encuentran grupos de muchachos parqueados en sus motos esperando sus “carreritas”; en otros lugares, señores reunidos hablando de todo un poco.

“Vea, aquí lo que tenemos son problemas, pero ojalá, si quiera, nos arreglaran el del agua. Con un poquito, así sea, para abastecernos lo necesario todos los días. Donde vivo, se demora hasta dos meses para llegar”, indicó Eduardo García, habitante del barrio Los Patios.

Una llave de paso que está instalada antes de llegar a Los Patios se cierra para que cuando el agua llegue no se desvíe a otro sector y pueda subir al barrio, que está en una zona alta.

Sin embargo, según cuenta la comunidad, esa situación lo que ha generado son peleas entre vecinos porque los moradores de los barrios que están cerca, tras la falta del líquido, abren de manera arbitraria el registro para ellos llenar sus tanques y albercas, y perjudican a los de más arriba.

Otras situaciones

En una esquina del barrio Alto Prado está sentado bajo un árbol el señor Juan Hernández, quien se refresca del intenso calor. “Aquí – muestra el canal natural por donde pasa un arroyo – la comunidad se ha cansado de pedirle a la Alcaldía que limpien ese arroyo, porque cuando llueve y se crece toda esta zona se inunda. Y no pasa nada. No sé qué están esperando”, cuenta.

Una de las obras que se suponía incidiría en la calidad de vida de los arroyohonderos, era la del alcantarillado. Hoy día se puede decir que el 100 % de la población quedó cubierta con la instalación de las redes. Pero la otra “pata que le salió al gato”, como lo describe doña Hilma Ramírez, moradora del barrio Sato, es que todas las aguas de los sanitarios van a parar al arroyo que está cerca de su casa y los olores que a diario debe soportar ella y sus vecinos con insoportables.

“Hay veces que los manjoles se rebosan y esas aguas puercas se riegan por todas las calles y no puede uno sentarse ni a la puerta a tomar aire fresco. Hay es que irse para el patio y encerrarse allá atrás. Ya hasta enfermedades de brotes y respiratorias se están presentando”, precisó.

Johnni Sarabia, uno de los líderes de Arroyohondo, explica que hay familias que se han conectado de manera ilegal al sistema, el cual no ha entrado en operación porque la planta de tratamiento y las lagunas de oxidación no se han hecho, que es donde se tratan las aguas putrefactas “y las personas han decidido conectarse así.

Lo que sabemos es que hay un retraso en esas obras”, precisó.

Otros argumentan que no hay políticas dirigidas a la población con discapacidad, a la tercera edad es muy poco el apoyo que se le brinda y quienes llegan al hospital local deben salir a comprar el algodón, las jeringas y otra clase de elementos necesarios para algún tipo de atención.

A pesar de tener todas estas dificultades y tras la difícil situación administrativa por la cual están atravesando los arroyohonderos, quienes deben elegir a su tercer alcalde en los últimos dos años, creen que dentro de la comunidad debe existir un gran líder con sentido de pertenencia. Una persona, que además de organizar la casa, debe gestionar grandes proyectos que de verdad generen un gran impacto en la población donde campesinos, jóvenes, niños, madres cabeza de hogar, adultos mayores y demás, se sientan beneficiados.

Por eso, la gente dice que acudirá a las urnas, cuando se designe la fecha y el día para las próximas elecciones.

Algunos retrasos

Jorge González Pérez, secretario de Planeación, explicó que los problemas con el agua potable se derivaron de retrasos en unas obras en la planta de tratamiento y unas mejoras en la captación. Se estima que con la inversión que está haciendo Aguas de Bolívar se subsanen pronto para tener agua 24 horas. Con respecto al alcantarillado se identificaron a los que están conectados ilegalmente y además hubo que hacer unos rediseños en la planta de tratamiento y algunos retrasos en la legalización de la servidumbre. “El 9 viene un funcionario del Ministerio de Vivienda para aprobar los cambios y de una arrancar con los trabajos y poner así en funcionamiento el alcantarillado”.

Otras opiniones

El joven abogado nacido y residente de esta población, Rafael Ricardo Cassiani, explica que tal vez los errores de quienes han estado al poder son porque al hacerse elegir nombran en su gabinete a personas que no tienen el perfil adecuado para ejercer sus cargos. “Por ejemplo, en deportes, en cultura, en educación o cualquier otra área, nombran a alguien que no tiene idea de estas actividades y realmente no saben para dónde van”, explicó.

Otro de los líderes del pueblo, como el señor Hernán Utria, cree que incide también que “hay mucha gente que viene de afuera a inscribir su cédula aquí y solo votan y se van, no les interesa el futuro ni el desarrollo del pueblo. Aunque usted no lo crea, para las elecciones a alcalde aquí se compran votos hasta por 300 mil pesos. Diga usted si a muchos no les resulta venir a votar aquí”, se preguntó Utria.

Pidieron que para las elecciones que se avecinan, las autoridades electorales estén muy pendientes de los delitos electorales.

El dato

La Gobernación de Bolívar invierte $30 mil millones en la pavimentación asfáltica de la vía entre Arroyohondo y Mahates. Son cerca de 19 kilómetros los que serán intervenidos y que deben ser entregados en octubre de este año.