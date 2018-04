En Arroyohondo se sienten sin autoridad

Para muchos habitantes de Arroyohondo el futuro del municipio es incierto. Tener que elegir a un nuevo alcalde por tercera vez en menos de dos años es una situación que los ha puesto a pensar mucho para lo que se viene, pues la inestabilidad administrativa no favorece para nada al desarrollo del pueblo.

En el 2015, para las elecciones a la Alcaldía, Carlos Paternina ganó los comicios avalado por el partido de La U para el período 2016-2019. El primero de enero de 2016, como en todo el país, tomó posesión de su cargo prometiendo cambiar la calidad de vida de todos los arroyohonderos. Sin embargo, ese sueño no se cristalizó, el 17 de julio de ese mismo año falleció como consecuencia de un paro cardíaco.

La Gobernación de Bolívar nombró de manera interina al entonces director de Gestión del Riesgo, Ariel Zambrano Meza, mientras se escogía al de la terna que debía enviar el partido de La U. Tiempo después, de los tres postulados se eligió a Andrés Gómez Escobar como encargado, esto hasta que se convocara a nuevas elecciones como lo estipula ley.

En octubre de 2016 se convoca a elecciones y la viuda de Paternina, Yesenia Iriarte Ospino, decide postular su nombre al cargo de alcalde, muy a pesar de encontrarse inhabilitada tras el vinculo matrimonial que existía en ese momento y que le impedía ser la primera autoridad.

Sin embargo, a pesar de las denuncias de sus opositores, las votaciones se realizaron e Iriarte Ospino fue elegida como mandataria de Arroyohondo.

Sin embargo, en fallo proferido el 16 de marzo de 2018 y notificado el 22 de marzo, el Tribunal Administrativo de Bolívar, obedeciendo lo dispuesto por el Consejo de Estado, decretó la nulidad de la elección de la viuda y le pidió a la Gobernación de Bolívar convocar a nuevas elecciones.

Esta situación tiene en expectativa a todos los habitantes, pues creen que las problemáticas principales del pueblo, como la falta de agua potable, varias vías sin pavimentar, un pésimo servicio de energía, falta de oportunidades laborales y de estudios para los jóvenes que se pierden en las drogas, un alcantarillado sin terminar, entre otras situaciones, no serán resueltas si no existe la voluntad política para ayudar en el desarrollo.

“Aquí no hay fuentes de empleo y el apoyo para el deporte no existe; nadie se preocupa por buscar instructores y tampoco se ve el desarrollo”, explicó el exconcejal Edgardo Estrada.

Johnny Sarabia, habitante de Arroyohondo, sostuvo que es “lamentable lo que está pasando y creo que esta situación nos está llevando a despertar. Tenemos un gran reto, pues el campesino no recibe apoyo; quienes son de un sector político contrario al que gana la Alcaldía no son tenidos en cuenta para nada”, sostuvo el líder de la población.

Hasta ayer, en las esquinas de las calles del pueblo, la comunidad comentaba que estaban sin ley y sin autoridad, pues a ciencia cierta no se sabía si la alcaldesa destituida seguía ejerciendo sus labores, porque la seguían viendo entrando y saliendo del palacio municipal; otros comentaban que ya la Gobernación había nombrado al mandatario encargado, pero que no había llegado y hay quienes manifestaban que el pueblo había quedado al garete y nadie mandaba.

Sin embargo, El Universal conoció que Yesenia Iriarte Ospino seguía en su cargo, pues el fallo no ha sido ejecutoriado y por tal razón la Gobernación de Bolívar no ha podido hacer el nombramiento por encargo.

Este medio llegó a la Alcaldía y el vigilante informó que la alcaldesa no se encontraba en sus oficinas.