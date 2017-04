En Bolívar siguen con mucho miedo por niveles de los ríos

Doña ‘Dioni’ está sentada en la terraza de su casa, tomando un poco de aire fresco bajo un frondoso árbol. Se queja por el inclemente sol, que siendo un poco más de las 10 de la mañana, cae sobre San Estanislao de Kostka - Arenal.

Allí está con una hija y unos jovencitos que asumimos son sus nietos por la confianza con la que se tratan. Mientras nos acercamos se ríen a carcajadas de algún cuento que se acordaron en ese instante, pero ese momento fue interrumpido con un “buenos días”. Muy amablemente nos atiende y le explicamos la razón de la visita de El Universal a Arenal.

Con solo hacerle una pregunta su rostro pasa de la alegría a la tristeza. ¿Qué recuerda de las inundaciones sufridas en 2010 y 2011?, Dionisia Isabel Vargas, doña ‘Dioni’, como se le conoce en el barrio Bajo Fresco, donde ha vivido sus 83 años de vida, señala los brazos y sus ojos se llenan de lágrimas. “Es que no me quiero ni acordar.

Mire cómo se me eriza la piel. No... no... eso fue terrible. En el 2010 nos avisaron con tiempo que el Canal del Dique se desbordaría y alcanzamos a salir con tiempo.

Eso fue un 12 de diciembre. El 15 de diciembre del 2011 fue peor porque solo dio tiempo fue para salvarnos. El agua inundó todo esto. Eso fue terrible”, recordó.

Es evidente durante el relato que la señora ‘Dioni’, sus hijos y varios de sus vecinos tienen miedo de quedar inundados nuevamente. Muy a pesar de que el Fondo Adaptación realiza obras de mitigación de inundaciones en el pueblo.

La preocupación se extiende a poblaciones como Soplaviento, sobre todo en el barrio Manga que siempre resulta afectado, ya que es el primero sobre la zona de inundaciones.

Lo mismo sucede en San Cristóbal y otras poblaciones que están sobre el Canal del Dique y el río Magdalena.

En un recorrido hecho por estas comunidades hasta llegar a Calamar y el corregimiento de Barrancavieja, la única sensación que se evidencia es el temor. Y sobre todo con las alertas que se generaron tras el lamentable hecho ocurrido semanas atrás en Mocoa (Putumayo) en donde una avalancha dejó más de 300 personas muertas, cientos de heridos y un gran número de familias sin viviendas.

En San Estanislao y en Soplaviento, las alcaldías hacen trabajos para evitar inundaciones. Willington Romero, alcalde de este último, aseguró que varios de los canales de aguas ya fueron limpiados para evitar represamientos. Yaneth Vega, mandataria de Arenal, dijo que se decretó la urgencia para recuperar una parte de un jarillón.

En ambas poblaciones el Fondo Adaptación construye muros de contención para proteger a las comunidades de las posibles inundaciones.

Siguiendo el recorrido

Una vez entrado en Barrancavieja, corregimiento de Calamar, se evidenció el por qué del temor de esta comunidad. La erosión en uno de los sectores de la población ya amenaza con llevarse los patios de las viviendas.

“Yo vengo en el día y en la noche me voy a dormir a otro lugar con mis hijos. Mi esposo es quien se queda aquí. Pero nada más que se escucha el sonido de cuando la tierra comienza ‘debarrancarse’ y el miedo se apodera de todo el mundo”.

El sentir de la comunidad es que el alcalde, Yesid Jassir, ha adelantado las gestiones, pero se requiere de la intervención del Gobierno nacional, para que se realice una millonaria inversión.

En otros sectores

Los barrios San José y el sector Centro sobre la calle de la Albarrada en Zambrano también están en riesgo de desaparecer debido a los daños que ha provocado la erosión que afecta esa margen del río Magdalena, la cual se debilitó mucho por el invierno de 2010-2011.

Se denunció que los espigones que fueron instalados a mediados del año 2013, poco han servido, pues algunos colapsaron y se rompieron, y el agua se llevó a su paso la arena con que fueron rellenados. El alcalde Alberto Murillo Palmera señaló que si el Gobierno nacional no voltea su mirada hacia esa población, el peligro de desaparecer aumentará, a medida que el agua aumenta su nivel.

En Córdoba Tetón, el corregimiento de Tacamocho es el más afectado por la furia de las aguas del río, 120 viviendas han ido a parar al fondo del afluente, dejando así a igual número de familias sin un techo donde vivir.

En esta población las condiciones de hacinamiento cada vez son más graves, razón por la cual en su última visita el gobernador Dumek Turbay Paz anunció la ejecución de un proyecto de vivienda para atender a las familias afectadas.

En el sur de Bolívar, en poblaciones como Magangué, Achí y San Pablo, los ríos Cauca y Magdalena ya amenazan con meterse en la población. Las alertas ya están encendidas para poder generar acciones que permitan aplacar el temor de la comunidad y avanzar con la ejecución de obras que mitiguen la furia de la naturaleza.



Gobernación responde

El director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Bolívar, Ariel Zambrano Meza, explicó que la Gobernación ha dispuesto de obras y acciones para salvaguardar la vida de los bolivarenses. Destacó que el deapratemento aún no está en riesgo, por los que de manera permanente se hacen monitoreos en estos ríos para medir sus niveles.

Agregó que “el riesgo nunca es cero” y por tal motivo siempre hay contcato permente con los pobladores y autoridades locales, pues además del aumento en los caudales, también hay otros fenómenos como la erosión, que afectan a distintas poblaciones.

El funcionario indicó que se han adelantado obras de reducción de riesgo en El Carmen de Bolívar, Soplaviento, Clemencia, Santa Catalina, San Estanislao, San Juan Nepomuceno, Mahates, Córdoba Tetón, Zambrano, Arjona, Turbaco, Arenal del Sur, Morales, Achí, Barranco de Loba, Mompox y Turbana.

En los últimos días se realizó el primer comité extraordinario 2017 de Gestión del Riesgo, en donde se socializó con las autoridades municipales el plan de acción y contingencia ante la primera temporada de lluvias en las zonas de riesgos del departamento.

Señaló que el departamento ya cuenta con un plan de monitoreo permanente, en transporte, infraestructura y gestión de riesgo para brindar una atención oportuna ante cualquier emergencia.

“Con el Fondo Adaptación se han captado inversiones por $500 mil millones destinados al “Proyecto Plan Mojana”, una de las más vulnerables. Se invierten $90 mil millones en protección para las poblaciones ribereñas del Canal del Dique; y se construyó el Centro Logístico Humanitario en Magangué dotado de equipos y herramientas para atender emergencias.