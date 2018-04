En Clemencia sufren por falta de agua y basuras en las calles

En Clemencia hay un temor generalizado y es por las posibles enfermedades que pueden sobrevenir como consecuencia de la emergencia ambiental que se desataría en el municipio.

Al recorrer varias de sus calles e incluso, el mismo frente de la Alcaldía municipal, se puede ver la gran cantidad de basuras que llevan varios días acumulándose en esquinas y en las orillas de las vías.

También abundan los basureros satélites, que emiten olores nauseabundos, moscas, roedores, y otros animales que amenazan la salud de los habitantes.

“Llevamos varios días con esas basuras allí. Los del carro que se encargan de recogerla no viene y los más fácil para la gente es sacarla y tirarla en esos lugares, porque nadie se va a quedar con esos desperdicios en su casa”, aseguró uno de los comerciantes del sector de la plaza principal.

Varias de las personas que estaban en inmediaciones del palacio municipal, manifestaron que era inconcebible ver esa gran cantidad de desechos en las afueras de esta edificación, lo que demostraba que desde la misma administración no se estaba haciendo algo para frenar esta problemática.

“Si la Alcaldía está así, se imagina como está el resto del pueblo”, expresaron algunos mototaxistas que estaban en el parque.

El servicio de recolección de basuras fue suspendido en Clemencia debido a que los empleados de la empresa Acuacor S.A. E.S.P. pararon sus actividades porque esta les adeuda siete mesadas y según conoció El Universal, los trabajadores llevan semanas tratando de obtener respuestas por parte de la gerencia de la compañía y de la Alcaldía, pero no lo han logrado.

“Nosotros tenemos familia. En mi caso, diez personas dependen de mí y menos mal tengo una esposa que me ayuda, pero para los que solo dependen de este salario, cómo hacen. Ya son siete meses que no recibimos nuestros pagos, por eso se determinó parar las labores, pues no nos han prestado atención”, indicó Johan Coneo, uno de los 11 empleados que tiene la empresa Acuacor.

El asunto se agrava porque el servicio de agua potable también fue suspendido y toda la comunidad sufre por la falta del líquido. “Sin agua y con las basuras regadas por todos lados. No sé cómo vamos a hacer, esto debe tener una solución”, añadió otras de las habitantes.

Ante esta situación, la comunidad le exige a la Alcaldía tomar acciones con el fin de evitar una emergencia ambiental, lo que traería como consecuencia problemas de salud en la comunidad.

Qué dice la Alcaldía

El Universal intentó conocer con el alcalde de Clemencia, Miguel Grau, sobre el plan para controlar la situación pero no respondió su celular.

Sin embargo, de manera extraoficial se conoció que ante la crisis relacionada con la basura, los trabajadores decidieron que desde ayer mismo iniciarían con la recolección en los puntos más críticos.

Esto sería porque, al reunirse con el alcalde, este se comprometió a que para el jueves les pagarán parte de los sueldos atrasados. De no cumplir con su palabra, los empleados volverían a parar sus actividades.

Este medio está a la espera de que el mandatario local haga un pronunciamiento sobre esta situación.