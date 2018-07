En colegio de Mahates exigen salida de rectora

Decididos a dar un nuevo rumbo a su escuela están los estudiantes de la institución educativa Camilo Torres en el municipio de Mahates, quienes aseguran estar cansados del mal uso de los recursos que al parecer su rectora ha dado a la entidad por varios años.

“Fui consejero y personero durante mis años de estudiante y en todo ese tiempo no vimos un cambio, ahora los estudiantes de 11 se apersonaron de la situación y exigen un nuevo rumbo, porque el entorno que tienen no es el adecuado, si usted mira la infraestructura y las condiciones, podrá darse cuenta que las cosas están mal”, manifestó Andrés Camilo Cortina, personero del año pasado.

Por eso desde el pasado lunes no hay clases, y Juan Manuel Rentería, actual personero, tomó la vocería de sus compañeros luego de que el movimiento estudiantil se levantara para manifestar su inconformidad.

Durante los últimos tres días han debatido la situación junto a los directivos y padres de familia, alegando que ya son 7 años los que la rectora lleva al frente de la institución sin traerle beneficios.

Rentería puso como ejemplo el kiosco de la escuela, el cual tuvieron que restaurar por sus propios medios y esfuerzos ya que al parecer la rectora no les brindó la ayuda necesaria, así mismo manifiestan deterioro físico del plantel e inclusive de la privacidad en los baños.

“Durante tres días los estudiantes de 11 tuvimos que dedicarnos a reconstruir el kiosco porque no teníamos donde estar en los descansos. Aquí hacen contrataciones y trabajos que no nos informan, no tenemos conocimiento de las cosas que hacen con los recursos que entran, ya son 7 años que lleva aquí y no hemos visto un cambio que indique que se ha usado los recursos para algo positivo, realmente no sabemos qué hacen con el dinero”, aseguró Rentería.

¿Se va la rectora?

Jhonny Sánchez, secretario de Educación de Mahates, explicó que se han hecho varias reuniones con los jóvenes en las que se sometieron a consideración tanto los planteamientos del estudiantado como los de la rectora Aydeth Estrada, llegando a la conclusión de que es necesaria una renovación de la administración.

“Se hizo una deliberación y definimos que es necesario un cambio porque evidentemente hay un desgaste, tanto así que la misma rectora se comprometió en dar un paso al lado en aras de evitar traumatismos en las jornadas académicas”.

El secretario manifestó que la rectora ya solicitó a la Secretaría de Educación departamental una permuta con otro rector.

Secretaría de educación responde

El secretario de educación departamental, Robinson Casarrubia, explicó que ya tienen conocimiento de la situación, pero no pueden iniciar un proceso disciplinario hasta tanto no sean escuchadas las partes implicadas.

“Todo tiene un debido proceso, en este caso la oficina de Inspección, Vigilancia y Control de la secretaría es la que asumirá el caso, pero no puede iniciar un proceso a la rectora sin antes escucharla”, aseguró Casarrubia.

Además manifestó que tomar la determinación de cerrar el colegio o suspender las clases no es lo indicado, porque se estaría negando el derecho a la educación de los estudiantes.

Hoy el equipo de Inspección, Vigilancia y Control de la secretaría llegará hasta la institución Camilo Torres para revisar la gestión académica, directiva y administrativa de la rectora y con base en eso tomar una decisión.

“De acuerdo con los hallazgos se abre un proceso donde ella tiene que presentar su defensa y si el proceso determina que hay culpabilidad se pasa a control disciplinario de la Gobernación y ahí sí se tomaría la determinación de separarla del cargo de rectora y se encarga a otra persona”, puntualizó el secretario de Educación departamental.

Este medio intentó comunicarse personalmente y vía telefónica con la rectora Aydeth Estrada pero no fue posible.