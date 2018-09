En El Carmen supuesta reclamante de predio invadido asegura que no ha denunciado

Luego de la publicación titulada “Invasores en El Carmen quieren una vivienda digna”, que hizo este medio el pasado domingo 2 de septiembre, una de las presuntas demandantes para recuperar el lote conocido como Cataluña en el sector El 28 en El Carmen de Bolívar, asegura que nunca ha instaurado denuncia contra quienes han construido viviendas en él.

La mujer, quien aparece en los documentos de una denuncia interpuesta ante la Inspección de Policía y otros entes, identificada como María del Socorro Blanco, desmintió ese hecho ante el alcalde El Carmen, Rafael Gallo Paredes, y al grupo de invasores que se encontraba en el lugar.

Blanco precisó que escasamente sabe firmar, y con lágrimas en sus ojos negó haber denunciado a alguien, menos a esas personas, por lo que no entiende cómo Oswaldo Fernández, reclamante de los predios, utilizó su nombre para tal hecho.

“Sí tengo un predio que me dio el municipio allá porque tengo el documento que así lo hace constar, pero no he hecho nada de lo que me acusan estas personas”, dijo Blanco.

Además, aclaró que tampoco le ha otorgado poder a Fernández para que la represente en algún procedimiento sobre ese terreno.

Sin embargo, Yuranis Romero Baldovino, asesora jurídica de la Alcaldía, manifestó que van a revisar minuciosamente el proceso para ver si el procedimiento de desalojo que se va realizar el próximo viernes está ajustado a la ley.

Aclaró que hay algo que le llama la atención y es que aparecen dos clases de firma de la mujer en los documentos aportados para adelantar el desalojo.

“Queremos verificar por qué el proceso lo llevaba la Inspección de Policía, el alcalde me manifestó que si hay que parar el desalojo, lo hacía, porque no vamos atropellar a nadie y mucho menos a vulnerarles sus derechos y todo se va hacer ajustado a la ley”, dijo Romero.