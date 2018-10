En Evitar, aguas pluviales no tienen por donde evacuar

Hace dos meses cuando el Fondo Adaptación terminó los trabajos de reparación al jarillón de protección de Evitar, corregimiento de Mahates, sus habitantes se sentían tranquilos porque el agua de la ciénaga de Capote que está a unos escasos metros del lugar no volvería a inundarlos, sin embargo la tranquilidad les duró hasta el primer aguacero, cuando descubrieron que el problema ya no era la ciénaga, ahora era el agua lluvia que no tenía por donde evacuar y terminó por inundar una parte del pueblo que pide una pronta solución.

“Aquí había una compuerta que era la encargada de evacuar las aguas a la ciénaga de Capote, pero desde que hicieron los trabajos en el jarillón no podemos evacuarlas, nosotros estamos agradecidos con los trabajos porque gracias a ellos ya la ciénaga no nos inunda pero nos dejó otro problema con las aguas lluvias”, refirió Elkin Pimientel, habitante de Evitar.

Pese a que en el lugar fueron instaladas dos motobombas para facilitar la evacuación del agua represada, los locales aseguraron que estas no son las motobombas que les prometieron y que además no dan abasto para movilizar toda el agua que se estanca cuando hay lluvias prolongadas, como ocurrió en días pasados cuando varias casas del sector La Sapera quedaron inundadas tras varios días consecutivos de lluvias.

“Ni al baño podíamos ir porque está en el patio de la casa y todo eso estaba inundado”, contó Manuel Hernández, uno de los afectados.

Actualmente el nivel del agua ha disminuido gracias a que no ha llovido y las motobombas han estado funcionando desde hace 5 días, sin embargo, ayer en la mañana una de estas dejó de funcionar, así mismo aseguraron que muchas veces no pueden usarlas porque no tienen combustible o se daña alguna pieza y nadie se hace responsable por su mantenimiento.

“Solo está funcionando una, a veces no trabajan porque no hay combustible o porque se les daña alguna cosa, entonces drenan a medias, pero si nos llueve nuevamente estamos seguros que nos vamos a inundar porque no tienen la capacidad, a nosotros nos prometieron motobombas de 12 pulgadas y estas no lo son”.

¿Quién es el responsable?

Los habitantes explicaron que al momento de la socialización del proyecto expresaron los posibles perjuicios que la obra traería a su comunidad, pero que el Fondo Adaptación les aseguró que no tenían de qué preocuparse.

“Ellos dijeron que se hicieron los estudios previos y aseguraron que no íbamos a tener problemas, pero vemos que sí nos está afectando, las aguas se estancan y van directamente a la comunidad , esto no es realmente un plan de evacuación, las motobombas no son la solución. No sabemos de quien es la culpa pero lo importante es que nuestra comunidad es la que se está afectando y queremos una solución”, puntualizó Pimientel.

Fondo Adaptación responde

Ante las quejas de la comunidad, el Fondo Adaptación se pronunció y explicó que “el objetivo de las obras es prevenir las inundaciones de la ciénaga o Canal del Dique al centro poblado, por eso como medida de mitigación para evacuar el agua lluvia suministraron motobombas de alta capacidad, con el fin de que la administración municipal costeara el funcionamiento suministrando el combustible, traslados, mantenimiento y demás gastos que se generen en su utilización.

El Fondo explicó que en el caso de Evitar, la comunidad manifestó que la Alcaldía solo ha puesto a funcionar la bomba por 2 ó 3 horas al día y que en épocas de lluvia de acuerdo a lo reportado por el consultor del proyecto las bombas deben funcionar las 24 horas, con el fin de evitar inundaciones a los predios.

Además aseguraron que durante la ejecución de la obra, en las 3 auditorias que se realizaron, se les informó a la administración y a la comunidad el funcionamiento de las bombas y la responsabilidad de la administración.

Por tanto la solución definitiva a esta problemática es que la administración municipal realice las obras de alcantarillado pluvial y sanitario.

Este medio intentó comunicarse con Víctor Guerra, alcalde de Mahates, para conocer su versión, pero no fue posible obtener respuesta por lo cual estaremos atentos a sus declaraciones.

