En Galindo ya tienen transporte escolar, pero falta el PAE

El regreso a clases de algunos estudiantes de La Mojana bolivarense ha tenido varios tropiezos, comenzando con las vacaciones anticipadas por la alerta hidroituango que desajustó el cronograma académico, seguido por la falta de transporte que provocó la inasistencia de decenas de estudiantes en su primera semana de clases y ahora se suma el supuesto incumplimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que según denunciaron los padres de familia, desde el 25 de junio tiene a más de 400 estudiantes de la Institución Educativa de Galindo sin un vaso de agua para merendar.

Padres siguen preocupados

Todo parecía marchar bien con la normalización del transporte fluvial que permitió el retorno de los 62 estudiantes afectados, los padres se sintieron tan satisfechos que desistieron de la idea de tomarse el colegio, sin embargo la falta de alimentación causó un nuevo revuelo entre los acudientes.

“Los papás me llaman a mí todo el tiempo, pero no tengo manera de calmarlos, si no hay alimentos, no se les puede dar nada a los estudiantes”, aseguró José Alberto Silva, rector de la institución.

Silva explicó que muchos de los estudiantes llegan al colegio sin comer y cuentan con la merienda que brinda el colegio, por eso al no tener alimentos para ofrecer a los jóvenes teme que ellos opten por seguir faltando a clases, que inician a las 7 de la mañana y culmina a la 1 de la tarde, representando para los menores que no tienen recursos, al menos seis horas sin consumir alimentos.

Piden pronta respuesta de las autoridades

Con esta se cumplirían dos semanas del plantel educativo sin recibir los beneficios del PAE, por eso tanto el rector de la institución como los padres de familia pidieron la inmediata reanudación del programa.

No hay reportes

Por su parte el secretario Departamental de Educación, Robinson Casarrubia, explicó que hasta la fecha no tienen reportes de instituciones educativas con alguna irregularidad en el cumplimento del PAE.

“No hemos tenido reportes de las instituciones educativas, además durante el cese de actividades por la emergencia en Hidroituango quedaron raciones sin entregar y fueron guardadas, por lo tanto esas deberían estar usarse en estos momentos, ya que corresponden al PAE del primer semestre”, Aclaró Casarrubia.

El funcionario se comprometió a enviar una comisión reguladora para que revise la situación en la zona, ya que como los recursos del PAE están asegurados hasta finales de año, no deberían presentarse este tipo de problemas.

“No debe haber irregularidades respecto al PAE pues el dinero que le corresponde está asegurado hasta el final del 2018, si hubo algún incumplimiento se tomarán las medidas respectivas con el prestador del servicio”, puntualizó el secretario.