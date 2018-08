En Hatillo de Loba estudiantes se tomaron la alcaldía para exigir docentes

Faltan aproximadamente tres meses para que acabe el año escolar y los estudiantes de primaria de la Institución Educativa de Hatillo de Loba, en el sur de Bolívar, llevan más de seis meses esperando tres profesores. En secundaria el panorama no es más alentador, pues no han dado ni una sola hora de clases de inglés porque tampoco tienen profesor de esa asignatura.

Los afectados son los habitantes del corregimiento Cerro de las Aguadas, quienes desde hace un tiempo han hecho los respectivos reclamos. Primero se tomaron el colegio, pero la estrategia no les dio resultado, ayer cuando volvieron a clases, tras presentar el fin de semana las pruebas Saber, encontraron que nada había cambiado, los cuatro docentes aún siguen ausentes y ellos inconformes, entonces esta vez ya no se tomaron solo el colegio, acompañados por los padres e incluso la alcaldesa del municipio, se tomaron la sede de la alcaldía con pancartas y candados para buscar una solución a esta situación que no ha hecho más que perjudicarlos.

Según la información dada por los manifestantes, los estudiantes no han podido cumplir con el calendario escolar por la falta de docentes, vulnerando su derecho a la educación.

“Los padres de familia del Cerro de las Aguadas se tomaron la institución el viernes, y tienen toda la razón, por eso estamos aquí acompañándolos, porque nos faltan tres docentes en primaria que desde hace cinco o seis meses fueron trasladados y no les han nombrado reemplazo, y en secundaria falta el docente de lengua extranjera desde marzo del año pasado, no han visto ni una hora de inglés”, aseguró Fidel Ernesto López, docente de la institución educativa.

Se tomaríanla gobernación

Los manifestantes pidieron que la administración departamental tome cartas en el asunto y busque soluciones oportunas, aseguraron además que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se les brinde una educación digna, inclusive contemplan la idea de trasladar el plantón hasta la sede de la Gobernación en Turbaco.

“Estoy acompañando a la comunidad porque ellos tienen la razón, llevan mucho tiempo sin docentes y nada que se les da una solución, nos comunicamos con el secretario de Educación y se comprometió a que el viernes se tendrá la solución y de no ser así, ese días nos tomaremos la sede de la Gobernación”, expresó Maryolis González Amaris, alcaldesa de Hatillo de Loba.

“Estamos trabajando”

La Secretaría de Educación departamental aseguró que vienen trabajando en la situación de Hatillo de Loba desde antes que se dieran estas manifestaciones.

“Venimos trabajando hace un tiempo en esta problemática, la secretaría había subido unas plazas al banco de la excelencia para suplir esas necesidades, pedimos de primaria, sociales, inglés, lengua castellana e informática”, aseguró el secretario de educación departamental, Robinson Casarrubia.

Recordemos que además de esto se viene adelantando la ampliación de la planta docente del departamento para suplir el déficit de 211 profesores que se requieren.