En la Institución Educativa María Reina también exigen inversión

Los padres de familia, alumnos, docentes y directivos de la Institución Educativa María Reina, en La Esperanza, le exigen al alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela, que los visite para que también vea en las pésimas condiciones en que deben realizar las actividades escolares.

Boris Payares, de la junta de padres de familia, explicó que desde hace unos 10 años el colegio no recibe una inversión de verdad. “Pedimos a la Secretaría de Educación y a la Alcaldía que hagan las inversiones que corresponden”.

Aseguró que los techos y abanicos están en mal estado, los docentes deben sacar de sus bolsillos para la compra de marcadores, entre otros materiales para poder impartir sus clases.

También exigió que se explique en qué se invirtieron los recursos que recibió la Arquidiócesis para unas obras “y estas, ¿dónde están?”, se preguntó.

Shirley Soto Chávez, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de La Esperanza, indicó que “tenemos unos tres años de estar pidiendo unas inversiones. Los baños están en mal estado, sin agua; hay salones que no tienen energía, no tenemos salón de informática y es la biblioteca la que se utiliza para este fin. El cielo raso se cae a pedazos, lo techos se rajan y cuando llueve todo se moja en el colegio”, sostuvo la líder.

Añadió que el rector, Fredis Quintana, ha solicitado respuesta de parte de la Secretaría de Educación para averiguar por los dineros que deben ser enviados a la institución para mantenimiento y no han recibido una respuesta satisfactoria.

La recién posesionada secretaria de Educación del Distrito, Claudia Almeida Castillo, aseguró que la Institución Educativa María Reina está incluida en el recorrido que se realizará en los próximos días, y que incluye varios planteles.

“La presencia es importante y hay que verificar el estado de la infraestructura educativa en el Distrito”, puntualizó la funcionaria.