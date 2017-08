En Las Palmas denuncian cobros exagerados en servicio de energía

Los habitantes del corregimiento Las Palmas, jurisdicción de San Jacinto, están preocupados por los elevados cobros que les está facturando la empresa Electricaribe por la prestación de lo que ellos califican como “un deficiente servicio de energía eléctrica”.

Así lo denunció Blanca Sierra Barreto, habitante del corregimiento, y quien asegura que lo que está haciendo la empresa con ellos es un abuso, pues el servicio no cumple con las condiciones de calidad desde que está funcionando.

La mujer asegura que no entienden cómo les facturan un servicio si los trabajos para instalar y poner a funcionar las redes eléctricas aún no han terminado por parte de la Gobernación de Bolívar. “Esta es una comunidad que hasta ahora está en un proceso de retorno. Electricaribe pretende con esos cobros excesivos provocar un nuevo desplazamiento porque de no pagar las facturas el servicio será suspendido de manera definitiva”, señaló la representante de la comunidad. Agregó que están pensando seriamente en desplazarse, porque si no cuentan con las mínimas garantías para estar en el corregimiento no pueden seguir viviendo en la desolación y el abandono.

Fidel Serpa Lora, también habitante de ese corregimiento, indicó que en días pasados una trabajadora social y otra funcionaría de la empresa de energía llegaron a Las Palmas para explicarles cómo debían utilizar el medidor luego de su instalación; cómo se maneja el consumo y les explicaron lo que debían hacer. Pasada una semana de la visita comenzaron a llegar facturas sin existir un contador.

Responde Electricaribe

Respecto a la situación denunciada en Las Palmas, Electricaribe enviará al equipo de Gestión Social para reunirse con la comunidad y verificar las situaciones que están atravesando con respecto al servicio de energía en esa pequeña población. Una vez que estos empleados entreguen el informe, personal de la empresa revisará y tomará los correctivos del caso.

Derecho fundamental

Por su parte, Álvaro Redondo, secretario de Desarrollo Regional de la Gobernación de Bolívar, indicó que van a revisar el proceso de electrificación de ese corregimiento, y se desplazarían hasta allá mismo, “porque primero están los derechos fundamentales de los bolivarenses”, aseguró.