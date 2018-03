En Las Palmas, San Jacinto, sueñan con un gran colegio

Mildred Arrieta quisiera que todo fuera como antes en el corregimiento Las Palmas, en San Jacinto. Pero lo que más le gustaría es que sus hijos y los otros niños de esta tranquila población tuvieran una mejor infraestructura en la institución educativa en la que ella aprendió a leer y escribir cuando era niña.

Pero evocar esa época es recordar lo cruel que fue la guerra con sus padres, abuelos y amigos, luego de que hombres armados “hasta los dientes” los amenazaran con matarlos si no se iban de aquel próspero y creciente centro poblado, despensa de muchos productos agrícolas y tabaco para la región de los Montes de María. Eso fue hace más de 18 años.

Pero desafortunadamente todo no puede ser como lo han soñado los pobladores de Las Palmas, sino que deben enfrentar la cruda realidad que los acecha cada día. La escuela Juan XXIII, donde hasta el año 1999 recibían clases de primaria todos los niños de Las Palmas, hoy es otro de aquellos escenarios con los que la ola violenta arrasó.

Las aulas de clases, las baterías sanitarias y la zona administrativa están perdidas entre la maleza, que es la única que se mantiene intacta, mientras que los 40 alumnos del corregimiento deben recibir las clases en improvisadas aulas de clases que no tienen garantías.

Mildred, quien es la presidenta de la asociación de padres de familia del colegio, aseguró que necesitan una intervención inmediata del plantel ya que hay muchas familias que no han retornado porque sus hijos no tienen donde estudiar. “En esta sede escolar se podrían atender a todos los niños de Las Palmas y Bajo Grande y no tendrían que seguir viajando hasta San Jacinto para poder asistir al colegio. Hay muchas familias que en ocasiones no cuentan con los recursos para enviar a sus hijos al colegio”, dijo la mujer mostrando la vieja estructura.

Pero la representante de los padres de familia no es la única que añora que en esa pequeña población haya un colegio en buenas condiciones. Luz Daniela Vásquez, una pequeña de 10 años, pidió una institución educativa nueva, pues siente que, como están, no pueden aprender bien.

Por la falta de un sede educativa, la Alcaldía de San Jacinto adecuó hace un tiempo unos salones en la pequeña iglesia católica del poblado, con el fin de que los más pequeños no tuvieran que ir hasta el casco urbano.

Sin embargo, la menor, que cursa cuarto grado indicó que en esos salones hay materia fecal de animales lo que claramente es perjudicial para la salud de los estudiantes y maestros, quienes ni siquiera cuentan con una batería sanitaria. “Cuando queremos ir al baño nos toca llegar hasta nuestras casas porque no hay agua y tampoco baños y eso atrasa el trabajo en clase”, precisó la pequeña.

El compromiso

El alcalde Abraham Kamell Yaspe, sostuvo que los niños deben terminar este año lectivo en las aulas que han sido adecuadas, y que van a trasladar a los que están en bachillerato a sedes del casco urbano.

La administración municipal tiene el compromiso de hacer la limpieza del sitio donde está construida la escuela para que la Gobernación de Bolívar pueda comenzar la intervención. Indicó que el apoyo de los padres de familia también será fundamental para comenzar lo más pronto posible los trabajos, y así sea más fácil la optimización de la sede escolar.

Se hará uno nuevo: Turbay Paz

El clamor de la comunidad estudiantil del corregimiento fue expuesta al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, quien llegó a la población para atender varias de sus necesidades. Sobre el colegio, el mandatario precisó que van a intervenir toda la planta física y que un equipo de la Gobernación se va a encargar de diseñar lo que será la nueva institución educativa de Las Palmas. El mandatario dijo que siente vergüenza y dolor con los palmeros por el estado en que esta se encuentra, y añadió que la intención es que quede lista este año para estrenarla en 2019. Se instalará una zona de juegos, tendrá su sede administrativa y se dotará con mobiliarios y una biblioteca.

El diseño del nuevo colegio para Las Palmas está a cargo de la Gobernación de Bolívar, por lo que se aspira que su construcción se inicie pronto con el fin de que los estudiantes de este corregimiento comiencen el año escolar de 2019 en la nueva sede.