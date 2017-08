En Magangué no quieren 'ahogarse' entre las basuras

Los magangueleños no solo deben lidiar con la falta de un servicio de agua potable 24 horas. Ahora se le suma que, tras la demora en la frecuencia de los carros que recogen las basuras en los barrios, podrían “ahogarse”, con tanto residuos sólidos en las calles.

Comunidades residentes en los barrios San José, La Esmeralda y otros muy cercanos siempre se han quejado porque el servicio no se les presta como debe ser. Ante esta situación, han denunciado, que se ven en la obligación de arrojarlas al jarillón del sector Belisario. Los malos olores, las moscas, zancudos, roedores y otros animales, están afectando la salud de los residente.

“Cuando el carro de la basura recoge una tercera parte pero no recoge todo. No piensan en el bienestar de la población, no piensan en limpiar y tener aseada esta ciudad”, manifestó un habitante de Magangué.

Otro habitante de la población indicó que la problemática es en distintas zonas. “Hay montañas de basuras en el mercado y sus alrededores; por lo general son verduras en estado de composición, salen olores muy feos que afectan a la comunidad. También en el parque Los Enamorados, vierten basuras. Son montañas de basuras que afectan la movilidad de las personas”, explicó.

Le pidieron a la empresa “ser serios” son este servicio que se les paga puntual, por lo que no pueden tener excusas para que Magangué se vea llena de basuras por todos lados, lo que afea a los barrios.

Además de la gran cantidad de basureros satélites, también hay sitios donde están puestos los tanques para almacenar los residuos sólidos, pero estos se rebosan y dura para ser recogida, es lo que denuncian población.

Alcalde pide cumplir

Por su parte el alcalde de Magangué, Pedro Alí Alí, confirmó que son innumerables las quejas que la comunidad a presentando a través de la Secretaría de Planeación municipal, y expresó que esto ha sido “provocada por el no cumplimiento por parte de la empresa la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos. Les quiero expresar que la administración está dispuesta a ofrecer el acompañamiento para establecer un diagnóstico real de la situación de la entidad contratista y el servicio que está prestando, esto, a fin de determinar si puede seguir cumpliendo o no, el cien por ciento de la prestación del servicio que hoy está cobrando a los usuarios de Magangué”, dijo.

Alí Alí insistió en que la entidad viene siendo cuestionada desde hace muchos años no solo por no cumplir con la recolección oportuna de los residuos sólidos si no por la falta de servicio óptimo de agua potable. “Son demasiadas las quejas que se vienen recibiendo a diario y así como en su momento se dio la lucha para exigirle a la empresa Aquaseo la prestación de un excelente servicio de agua. Estamos dispuestos a luchar para que el servicio de aseo que se preste a los magangueleños, sea óptimo, agregando que de una mala prestación de este servicio, se pueden originar epidemias y problemas higiénicos y sanitarios que se pueden agravar si la situación persiste”.

Habla la entidad

Lo que ha dicho la gerencia de Aquaseo, a distintos medios de comunicación a través de José Medina, es que trabajan para cumplir con las frecuencias.

Magangué no tiene un relleno sanitario propio por lo que los desechos que se recogen son llevados hasta Corozal (Sucre), que está a una hora de esta ciudad. Además que por la gran cantidad de basuras que arrojan a las calles y avenidas, en algunas oportunidades no alcanzan a cumplir el horario en varios barrios.

Aquaseo también solicitó poner en marcha las sanciones. “Hemos intentado llegar a las comunidades y advertir a través de campañas radiales, puerta a puerta, perifoneo y hasta con los líderes comunales, sobre los problemas que generan los basureros satélites. La solución es la puesta en marcha de sanciones”, indicó a medios locales Medina.