En Mahates exigen cambio de operador del agua potable

Yurilis Julio Mendoza señala sus hombros y su espalda: el sol le ha quemado la piel y lleva varios días quejándose por los dolores musculares.

Dice que esto es consecuencia de estar cargando en tanques, galones o valdes, agua de la ciénaga de Gamero hasta su vivienda, un recorrido de un kilómetro aproximadamente. “Mi esposo busca una canoa, entra a la ciénaga, saca el agua en los tanques y cuando la trae a la orilla yo la llevo en los hombros, o en una carretilla”, explica la mujer.

Isolina León Blanco, conocida como ‘La Chole’, reconocida cantadora de los Soneros de Gamero, sale de su casa a acompañar a sus vecinos, quienes con tanques y valdes vacíos se encuentran en la calle en son de protesta por la falta de agua potable en este corregimiento.

“No es posible que esto nos pase a nosotros. En mi caso yo siempre pago el recibo del agua cuando llega, pero el problema es que ese servicio no se presta como es y ya nos cansamos de la situación”, señaló la artista.

Mientras sus vecinos vociferan “queremos agua en Gamero”, ella entre risas sostiene de manera jocosa “será darles con una ‘tranca’ para ver si se ponen pilas”, haciendo referencia a uno de los temas de fiestas de carnaval que la hizo reconocida en el país.

“Agua con bombita”

En este corregimiento y en algunas calles de Mahates es muy común ver huecos en esquinas o las entradas de las viviendas, hasta de un metro. La comunidad explica que se ven en la necesidad de hacer esas excavaciones para instalar “bombitas” o motobombas para succionar el agua, pues cuando deciden poner el servicio, este llega sin fuerza y así es la única forma de poder abastecerse.

La señora Maidé Blanco Hurtado es unas de las que tiene motobomba y dice “ayer fue un día que tuve que perder mucho sueño porque el agua llegó en la noche. Pero como llega sin fuerza tengo que salir por mi ‘bombita’. Así llenamos los tanques, pero perjudicamos a otros. Entonces si llenamos le prestamos a otros para que aprovechen. Si no, toca ir a la ciénaga, pagar mil pesos por cada tanque con agua y echarle cloro para descontaminarla”, precisó la señora, quien aseguró que hay muchos niños enfermos por el agua que consumen.

En Mahates

Si en Gamero llueve, en la cabecera municipal no escampa. José Armando Valiente, morador del barrio El Remanzo, explicó que siempre ha habido necesidad del servicio de agua.

“Esta no es apta para el consumo humano. La mayoría de los niños han estado enfermos del estómago; adultos también han estado grave con fuertes dolores. En la planta están las mismas máquinas de hace muchísimos años, oxidadas. Hoy llenamos, pero mañana los tanques amanecen llenos como de un barro en el fondo”, sostuvo.

“Hay incumplimiento”

En el año 2008 la administración municipal entregó la operación a una empresa llamada Aguas Canal del Dique, que a su ves contrata a Giscol Dique para que maneje el acueducto por 15 años. Así lo da a conocer Fermín Agámez Padilla, reconocido veedor comunal de la población.

“Cada año, se suponía que debía haber un avance como se estipuló en el contrato, ya tenemos prácticamente 10 años y esto no ha avanzado en nada, ni en la construcción ni en la calidad del agua. No nos hemos muerto porque tenemos el estómago de burro será, pues esta no es óptima para consumirse”, aseguró el veedor.

Agregó que las redes, además de tener aproximadamente 30 años, son de asbesto cemento, material que se está prohibiendo por generar cáncer en los humanos. “A la fecha debiéramos tener un excelente servicio porque reciben más de 40 millones de pesos mensuales de los subsidios de casi 1900 usuarios. Eso es algo preocupante pues no están cumpliendo y creo que no tenemos ni un 20% del cubrimiento de la población”, añadió Agámez Padilla.

Existe una denuncia ante la Contraloría, en donde se adelanta un proceso fiscal y en la cual, según el veedor, existe un presunto detrimento. “Queremos saber en qué va eso”.

Proyecto de redes

El alcalde de Mahates, Víctor Guerra, aseguró que Giscol Dique debe hacer unas inversiones y ha incumplido. En la planta hay unos equipos que son muy obsoletos.

“Nosotros presentamos un proyecto ante el Viceministerio de Agua, para cambiar las redes en todo el municipio. De nada sirve que tengamos bombas nuevas si cuando se suministra el líquido todas las redes están rotas. Tenemos el apoyo de Aguas de Bolívar para buscarle una solución a esta problemática”.

Será intervenida

El mandatario de los mahatenses aseguró que lo más probable es que la Superintendencia de Servicios Públicos inicie la intervención que todos los usuarios están esperando y que tienen todos los argumentos para hacerlo. “En estos momentos ellos reciben cerca de 500 millones de pesos anuales por concepto de subsidios que llegan a una fiducia, pues el municipio está descertificado en agua potable. Pero están los argumentos para que sea intervenido y que sea la Gobernación o el municipio que se encargue de manejar el acueducto y se le hagan las inversiones necesarias”, explicó el mandatario.

El concejal de Mahates, Camilo Meza Orozco, indicó que en esta población ya no hay espacio para Giscol y se quiere que el municpio y sus corregimientos manejen sus propios acueductos. "Le exigimos a Giscol que se vaya. El agua viene cada dos o tres meses y los corregimientos sufren más. Los hemos citado y nos salen con evasivas”, dijo el servidor público quien se ha mostrado preocupado por la situación de la población.