En Patico esperan inversión para su centro de salud

Quejas por la mala atención o falta de insumos en los centros de salud del departamento se han convertido en una constante, y en el corregimiento de Patico en el municipio de Talaigua Nuevo no es la excepción. Desde el 2010, cuando un fuerte invierno golpeó al municipio, afectando también a sus corregimientos, el centro de salud quedó deteriorado y nunca fue reparado, según indican los pobladores, por eso hoy en la infraestructura no se brinda el servicio que requiere la comunidad y tiene espacios que son criaderos de murciélagos, entre otros animales.

“Desde el 2010, cuando hubo la creciente, se dañó todo, pero han pasado dos administradores y no han hecho nada para mejorar la infraestructura del lugar, lo que queremos es que así como hacen inversiones en otras cosas, nos arreglen este problema, porque merecemos mejores condiciones”, afirmó Cristóbal Castro, líder de la comunidad.

Los habitantes del corregimiento reciben atención solo dos veces por semana y no cuentan con servicio de urgencias, dicen que también muchas veces no hay los insumos necesarios por lo que deben desplazarse a otros lugares para ser atendidos.

“Hace unas semanas me corté, pasó el tiempo y llegó el día en que me tenían que quitar los puntos, pero tuve que durar varios días con ellos y de hecho fui hasta Mompox para que me pudieran ayudar porque no había servicio en Patico”, contó un habitante.

Como el corregimiento no cuenta con atención de urgencias y solo va el médico dos veces por semana, los habitantes deben trasladarse hasta la cabecera municipal a unos 15 o 20 minutos en carretera y según refieren los miembros de la comunidad, en Talaigua Nuevo el centro de salud tampoco está en las mejores condiciones, por eso muchas veces deben recurrir a municipios vecinos como Mompox, o cuando el caso es más grave a Magangué, a dos horas de Patico.

Pedro Bastidas Salas, habitante de la comunidad, asegura que solo se atienden 20 personas cada vez que va el médico; y pide al municipio que esta situación mejore.

Minsalud conoce la situación

Gerardo Arias, alcalde de Talaigua Nuevo, aseguró que el centro de salud fue cerrado hace unos años por la Secretaría de Salud después del invierno de 2010, que dejó deterioradas las instalaciones y equipos. Asegura que él fue quien dispuso que se habilitara un espacio en esas instalaciones y así brindar atención a los pobladores dos veces por semana.

“La cabecera municipal no resiste atender a tantas personas, por eso se organizó una sala, para que fueran atendidas en el centro de salud de Patico dos veces por semana”

Afirmó además que han solicitado al Ministerio de Salud ayuda pero no han obtenido respuestas positivas.

“No todas las instalaciones las tenemos habilitadas, solo hay una sala para que el médico que va dos veces a la semana pueda atender al personal”, explicó el mandatario.

Están haciendo los estudios

Sheyla Álvarez, gerente de la ESE de Talaigua Nuevo, confirmó que las quejas de los usuarios reflejan la realidad del centro de salud, pues desde las inundaciones la infraestructura no ha sido reformada, aseguró que tras recibir quejas de usuarios se iniciaron las acciones para que se hagan los estudios para saber en detalle qué obras se requieren.

“Lo principal es la adecuación del centro de salud, habíamos centrado los esfuerzos en el fortalecimiento de la sede principal que también tiene problemas y como entenderán es la que más recibe personas, pero eso no quiere decir que nos olvidaremos de Patico, estamos cotizando con el arquitecto cuánto costaría la adecuación y pasar el proyecto a la Gobernación para solicitar el apoyo”, aseguró Álvarez.

La Secretaría de Salud apoyará

La secretaria de Salud departamental, Verena Polo, aseguró que el centro de salud aparece habilitado y abierto, pero enfatizó en la necesidad de las mejoras de infraestructura para prestar un buen servicio a la comunidad.

“Sabemos que el centro de salud de Patico tiene algunas dificultades tanto en infraestructura como dotación, entendemos el reclamo de los usuarios, desde la secretaría estamos esperando los requerimientos que solicitará la gerencia del hospital local, que dirá cuánto cuestan las mejoras y a partir de ahí se hará la gestión para brindar recursos que ayuden a cubrir ese gasto y se pueda prestar un buen servicio”.