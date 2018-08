En San Jacinto Comienza el Festival de Gaitas

Desde hoy, los Montes de María se engalanan con el preámbulo del Festival Nacional Autóctono de Gaitas del municipio de San Jacinto, en su versión número 27 que se realizará del 16 al 19 de agosto.

Desde las 6 de la tarde, los pitos, tambores, maracas y los llamadores inician esa tradicional fiesta con una rueda de gaitas que se realizará en los alrededores de la plaza principal del municipio.

Oscar Caro García, presidente del festival, asegura que nuevamente los estudiantes de las tres instituciones educativas harán su presentación en la que interpretarán los ritmos de cumbia, puya, porro y gaita.

El presidente añadió que con esas tradiciones buscan mantener vivo año tras año el festival que iniciaron artistas como Antonio “Toño” Fernández, los hermanos Lara, Eliécer Meléndez, Nolasco Mejía y el reconocido Manuel “Mañe” Mendoza.

Caro indicó que este año rendirá un homenaje a los hermanos Rafael y Pascual Castro Fernández, quienes se han desempeñado por años como cantantes de música de gaitas en diferentes grupos de la región.

Dijo que este año el festival contará con la participación de un grupo de gaitas que viene desde Chile, lo que le abre la puerta a este evento a proyectarse a nivel internacional.

“La música de gaita ya no solo se escucha y se interpreta en los Montes de María y Colombia, si no que ha traspasado fronteras y ha logrado que grupos internacionales se enamoren de ella”, dijo el presidente del festival.

Agregó que la gaita es un patrimonio cultural de los bolivarenses, por eso en cada rincón del departamento no debe dejar de sonar esa música.

Otro homenaje

Durante los días del festival, el cantautor Adolfo Pacheco Anillo será homenajeado por su dotes artísticos y por impulsar la música de la sabana.

La organización del festival aspira a recibir unos 600 artistas de diferentes regiones del país y el exterior, para lo que cuenta con el apoyo del Mincultura, la Gobernación y la Alcaldía.