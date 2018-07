En San Jacinto del Cauca escuela está en mal estado por falta de recursos

Empapados terminaron ayer Luisa Fernando Urbiña y sus compañeros al llegar a la Institución Educativa Placido Retamoza, y no fue por el aguacero que cayó en la madrugada en San Jacinto del Cauca, sino porque al llegar al colegio tuvieron que dedicar dos horas de su jornada a sacar agua de los salones para poder dar clases, debido a la lamentable infraestructura que tiene la institución por falta de recursos.

“Esto es demasiado grave, a veces no podemos dar clases porque el calor es abundante y no tenemos abanicos, por más que los profesores quieran ayudarnos se nos inundan los salones, se atrasan las clases porque tenemos que hacer aseo, nos hacen falta sillas, tableros, todo esta deteriorado”, refiere Luisa Fernanda representante del grado décimo.

Los afectados son 834 estudiantes de la sede principal y otros casi 500 de las 12 sedes que tiene la Institución Educativa de Placido Retamoza.

clases al aire libre

En salones sin abanicos los casi 40 estudiantes que comparten el aula prefieren salir a dar clases afuera porque las condiciones no los dejan concentrar.

“Nos toca dar clases debajo de un palito porque en los salones es inaguantable, han sido indolentes a la situación de nosotros”, afirmó Luis Meza, Coordinador Académico.

Esperando recursos

Carmen Hidalgo rectora de la institución educativa, refiere que anteriormente el colegio se regia por modalidad contratada, pero desde hace año y medio que cambiaron a contratación de carácter oficial, esperan la llegada del dinero del fondo de servicios educativos (Fose), pero hasta la fecha este parece haberlos olvidado.

“Tenemos año y medio sin tener recursos de ninguna índole, es muy complicado trabajar así. Aquí todos los días se necesita algo, el techo no sirve , no hay abanicos, tenemos que sacar de nuestro dinero para cubrir esos gastos y no es justo, el Ministerio dice que no aparece registrada la institución en nada, la secretaria de Educación dice que ya ellos hicieron todo lo pertinente, pero es la hora y no ha llegado el giro y en las demás instituciones si y no entendemos por qué, nos sentimos huérfanos”, refirió la rectora.

Quieren tomarse el colegio

José Anaya, representante de los padres de familia contó que varios padres ya han manifestado su deseo de tomarse el colegio para que agilicen el giro de los recursos, ya que la institución no cuenta con el dinero suficiente para mejorar las condiciones que sus hijos deben padecer para estudiar

“la otra semana llegará el dinero”

Aunque intentamos comunicarnos con el alcalde de San Jacinto del Cauca para conocer su respuesta, no fue posible.

El secretario departamental de Educación, Robinson Casarrubia, explicó que desconocía el caso, pero que al consultar con el Ministerio de Educación, comprobó que efectivamente la Institución Educativa Placido Retamoza es la única institución del municipio que aun no recibe los recursos del Ministerio de Educación.

“Ellos venían de la contratada y no recibían recursos directamente del Ministerio, y eso en cierta medida retrasa la el proceso. Este año es que van a recibir el giro, ya la resolución está hecha y a más tardar la otra semana debe haberse hecho efectivo el paso. Es importante entender que el Ministerio de educación quien asigna los recursos y hace el giro de los mismos”, concluyó el funcionario.