En Tiquisio exigen agilizar nombramiento de maestros

Los estudiantes de Tiquisio, en el sur de Bolívar, están preocupados porque les siguen faltando docentes para cubrir algunas materias que todavía no han sido suplidas tras el nombramiento de l441 profesores de parte de la Gobernación de Bolívar.

La pregunta, por ejemplo, de los alumnos de la Institución Educativa Puerto Rico, en Tiquisio, es por qué aún les faltan 36 docentes de distintas áreas, para que lleguen a las veredas, corregimientos y el mismo casco urbano.

Y lo que ellos consideran que es peor aún, es que en estos momentos, la Institución Educativa de Puerto Rico no tiene rector y no hay quien lleve las directrices de este colegio.

Elías Paredes, representante de los padres de familia, indicó que en la Secretaría de Educación de Bolívar están todas las inquietudes y requerimientos de la comunidad.

Destacó el esfuerzo que está haciendo la Gobernación para que se nombren los docentes en todo el departamento, pero indicó que para el caso de Tiquisio aún faltan 36.

“Pidieron un mes más para poder comenzar el calendario escolar y nombrar a los profesores que faltan. Debieron empezar clases el 13 de febrero, pero resulta que llevamos un mes más y la situación no se ha resuelto. La preocupación que tenemos es que a esta altura nos están haciendo falta docentes”.

Explicó que “en la cabecera municipal hacen falta tres docentes para primaria y dos para el bachillerato. En las otras sedes nos hacen falta 31 maestros: en La Ventura, Dos Bocas,

Quebrada del Medio, Tagual, Malena Arriba y Malena Abajo, y 11 en la sede del Colorado”.

“Se está trabajando”

Óscar Marín, secretario de Educación encargado en Bolívar, informó que los docentes están nombrados, pero se han tenido que sortear algunas dificultades con el Ministerio de Educación Nacional.

Según Marín, se han presentado casos, “en donde, por ejemplo, un docente se inscribió en el Banco de la Excelencia para suplir una vacante en Turbaco, pero resulta que salió para Tiquisio. Entonces esa persona no quiere ir al sur”, indicó.

Añadió que, precisamente, ayer enviaron un oficio al Ministerio para que fuera más flexible en cuanto a algunos requisitos, que es otra de las dificultades que se están presentando.

“Tengo una persona que enseña y habla perfectamente inglés con certificación de los Estados Unidos. Pero resulta que como este señor no es licenciado y no ha hecho la homologación en

Colombia, no puede impartir las clases. No han aceptado a personas que tienen experiencia por que no son licenciados. Le estamos pidiendo un poco más de flexibilidad, pues hay otras poblaciones con las mismas dificultades”, añadió el Secretario.

Otra solicitud que le hizo al Ministerio es que los nombramientos se hagan por municipios.

“Los docentes de Tiquisio que se postularon, que sean esos los que se nombren para Tiquisio, pues así es mucho mejor”.

El funcionario agregó que se están visitando las instituciones educativas en Bolívar para resolver las necesidades más apremiantes, pero hay otras que requieren de procesos mucho más complejos.

“Estamos trabajando duro para que no falte ningún docente y que nuestros niños y jóvenes no se vean más perjudicados. Esa es la directriz del Gobernador, pues su meta fue ponerle fin a la educación contratada y así se consiguió, con el fin de no sufrir más por la falta de docentes en Bolívar”, concluyó.