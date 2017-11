En Turbaco: "Pedimos que se revise altura para el pavimento"

“Si antes con la calle como estaba el agua lluvia quedaba estancada, ahora nos iremos a inundar y ahogar con estos trabajos de pavimentación que está haciendo la empresa que contrató la Alcaldía”, este es el sentir de los habitantes del sector Altamira de Plan Parejo en Turbaco.

Las familias señalaron que la pavimentación de las calles es una obra a la que no se oponen y que al contrario, la estaban deseando desde hace muchos años, pero que así como la está construyendo los ingenieros de la firma AGM Desarrollo, dirigida por Marco Baquero, son más los perjuicios que los beneficios.

Lía Margarita Quintana Herrera expresó que la molestia es porque la calle quedó muy alta y según la comunidad aún le hace falta otra capa más de tierra para compactar el pavimento.

“La molestia que tenemos es que la pavimentación tiene exceso de material y cuando llueve el agua va a quedar en medio de los callejones. En vez de ayudarnos con esta obra, que sí la queremos, lo que van a hacer es afectarnos más porque las casas están quedando enterradas, por debajo de la calle”, dijo Quintana.

Enith Mendoza sostuvo que al parecer se hicieron unos cambios de los cuales no les informaron. “Había dos inmensas rocas que debían destruir y no lo hicieron, las taparon con zahorra y el declive ahora no quedó bien”, indicó.

Para la comunidad esto se convertiría en una “represa” porque el agua no tendrían por dónde evacuar y va a terminar dentro de las casas.

Agregó que la comunidad se opuso a que los trabajadores continuaran con las obras hasta tanto no se le busque solución a esta problemática. Pidieron la visita del alcalde, quien llegó al lugar y se comprometió a revisar la obra.

“Las calles paralelas o callejones quedan por debajo de la vía principal, lo que quiere decir que si a estos también les van a echar concreto, deben levantarlos al mismo nivel de la otra y quedará muy alta. El alcalde quedó en hacer otra reunión con el secretario de obras y lo estamos esperando todavía”, puntualizó Mendoza.

Responde la Alcaldía

El alcalde de Turbaco, Antonio Víctor Alcalá, explicó que junto al secretario de Obras, Raibert López, visitaron la zona y se comprometieron a revisar con los ingenieros de qué manera se puede ayudar a resolver esta problemática.

“Lo que se busca con el proyecto de pavimentación es ayudar a mejorar la movilidad y de la misma manera evitar que el agua lluvia quede estancada en distintos sectores que sufren con esta situación”, aseguró el mandatario local.

Por su parte, López explicó que la obra se paralizó para poder llegar a unos acuerdos con la comunidad y la decisión que se tome será socializada con los moradores.

Habla la firma

Marcos Baquero, representante de la firma, indicó que como “constructora nos queda un poco difícil tratar de suplir las necesidades de toda la comunidad. Son temas que desafortunadamente vienen de tiempo atrás, pues la construcción de las viviendas se hizo sin tener en cuenta el nivel de la vía. En particular en este sector de Altamira los niveles de las viviendas quedan por debajo de la calle”. El representante indicó que sostendrán una reunión con la Secretaría de Obras porque el avance de los trabajos en ese sector no ha sido el esperado.