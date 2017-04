En Turbana sigue preocupando el servicio de agua potable

A la señora Francisca Arnedo Gómez le toca “hacer maravillas” para poder racionalizar el agua que compra cada tres días para abastecer su vivienda y así poder cocinar, lavar la ropa y terminar todos los quehaceres diarios de la casa.

“Nos toca duro porque cada tres días son 15 mil pesos que nos gastamos comprando agua en carrotanques que la vienen vendiendo por aquí. Hace años que no vemos el agua del acueducto, por eso nos toca comprarla”, indicó esta mujer que vive en el barrio Cachenche.

Yuranis Polo, residente en Cerro Norte, explicó que en su caso en particular se gasta en promedio 5 mil pesos diarios para poder tener agua. “La Alcaldía manda los carrotanques, pero antes de llegar acá a este sector se forman unas ‘peloteras’. Por eso preferimos comprarla. Pero esperamos que algún día esta problemática se termine”, precisó.

Acuacar debe ayudar

El alcalde de Turbana, Senén Cantillo Paternina, explicó que en los últimos meses la situación se ha agravado porque el servicio se presta gracias a que su administración le compra el agua cruda a Acuacar, acueducto de Cartagena, y no comprende porqué esta empresa no le quiere vender la cantidad de agua necesaria para solventar la falta del líquido para su comunidad.

“Cuando me posesioné como alcalde existía una deuda cercana a los 100 millones de pesos, hice un acuerdo de pago, les comencé a cancelar eso y el consumo sin problemas. Ahora no entiendo como antes que el municipio tenía deuda suministraban el agua y ahora que no debo no me quieren vender lo que comprábamos. No entendemos eso”, añadió el mandatario.

La explicación que da Cantillo Paternina es que le disminuyeron el caudal y así es imposible llegar a toda la población.

“El problema es que hacen 3 meses me bajaron el caudal. Los trabajadores dicen que siempre habíamos recibido era un caudal de 22 litros por segundos y ahora solo alcanza 8 litros, lo que no permite que haya presión desde la planta después de tratada y suministrarla a los diferentes barrios. Qué quiero yo, que me se me aumente el caudal que traíamos hace 3 meses que es el que me ayuda a mitigar la sed de mi pueblo”.

Nuevo acueducto avanza

La Gobernación de Bolívar anunció una inversión de $17 mil millones para construir un nuevo acueducto para Turbana y Ballestas. Sin embargo, el gobernador Dumek Turbay, le pidió al alcalde resolver el problema jurídico que tiene con el lote donde está la actual planta de tratamiento para poder hacer la inversión de los recursos.

Ante esta situación, Senén Cantillo Paternina, precisó que si bien existía un plazo para resolver esa situación que debía estar resuelta este fin de mes, no se podrá cumplir con el plazo porque no se ha negociado con los propietarios.

“Fueron dos lotes adquiridos hace como 30 años por la Alcaldía y nunca los legalizaron, no entendemos como se hicieron esas obras así. Ya llegamos a un acuerdo con el dueño del lote donde está la planta. Ahora nos falta con los dueños del otro lote que es de una familia grande”, sostuvo.

Añadió que ya el Concejo municipal declaró el terreno como bien de utilidad pública con fines de expropiación. Esperamos, ya en los próximos días tener esto resuelto y ponerle fin a esta situación, y tener nuestro acueducto, el que han estado esperando tanto mis paisanos”.

Responde Aguas de Cartagena

Aguas de Cartagena en una carta enviada al mandatario le respondió: “Reiteramos que la garantía de que el caudal de agua cruda llegue en cantidad y presión suficiente hasta su Planta de Tratamiento para los procesos de potabilización debidos, no compete a Aguas de Cartagena, ni es parte de sus obligaciones en el marco del contrato de agua cruda aludido. Así las cosas, para que pueda continuar garantizando el suministro de agua potable en la cantidad demandada por su Municipio, es necesario que actualice la infraestructura primaria del acueducto y estas queden dimensionadas a las nuevas realidades de la demanda y su proyección futura”.