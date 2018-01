En Villanueva reclaman por colegio abandonado

Llegó un nuevo año y con este la esperanza de padres de familia y estudiantes de poder tener una nueva sede para los alumnos de la Institución Técnica Educativa de Villanueva (Instevi).

Así lo dejaron ver un gran número de personas que protestaron en las afueras de las obras de construcción del que sería un “megacolegio” para los villanueveros, que se comenzó a levantar en 2011 y hasta la fecha no se ha terminado.

Shirli Romero Pérez, una madre que tiene a una hija estudiando en el Instevi, indicó que no es justo que después de seis años no haya sido posible terminar siete aulas de la primera fase de un proyecto que contemplaba la construcción de más de 50 salones de clases, laboratorios, zonas recreativas, deportivas y administrativas en cuatro hectáreas de terreno.

“Tenemos una gran preocupación, pues no es posible que para esta primera fase se hayan demorado más de seis años. Nosotros queremos saber qué pasó con los recursos, porque ya en las otras instituciones hay sobrecupo y ahora más con la llegada de niños venezolanos. A estos menores no se les puede negar el derecho a la educación”, aseguró la madre.

Según Giovanni Ayola ninguna administración, desde que se inició la obra, ha dado una explicación de qué es lo que ha pasado con este proyecto.

“Con esta protesta queremos llamar la atención no solo de la administración municipal, sino del gobierno departamental y nacional, para que miren hacia Villanueva. Hemos tocado puertas buscando explicaciones y nadie responde para ver qué solución se le puede dar. Aquí había una bodega, se perdieron los materiales, parte de lo construido está destrozado y hay gente que hace sus necesidades aquí”, precisó el padre de familia.

Por su parte, Miguel Charris, quien tiene a dos hijas de 5 y 10 años en esa institución, reclamó que “por qué se invierte en unas instituciones que al parecer están en riesgo y no se termina esta que ya se comenzó. Nadie nos dice nada, creo que debemos reunirnos con los educadores y padres de familia, alumnos, directivos y funcionarios de la Alcaldía para que nos digan qué va a pasar”, sentenció.

“Debe responder”

El alcalde de Villanueva, Gilberto Amaya Vásquez, tras ser consultado por El Universal, fue enfático en señalar que con los $1.200 millones que las anteriores administraciones le dieron a la Asociación de Municipios (Arenca), entidad encargada de ejecutar las obras, es para que esta ya estuviera terminada.

El costo total de las siete aulas, la batería sanitaria, más los trabajos de energía y otras adecuaciones fueron contratados por $1.500 millones, lo que quiere decir que la alcaldía aún le tiene un saldo a favor de 300 millones de pesos. Indicó que él no ha girado recursos a esta asociación porque ha mostrado un incumplimiento con los compromisos, perjudicando a toda una comunidad.

“Ya los tenemos casi en el punto de equilibrio, entre lo que se les ha girado, que es un 81,5 % del valor de la obra y lo que ellos han invertido. Hemos hecho que lleguen casi que al 80 %, nos faltaría un 1,5 % de lo que se ha pagado. En estos momentos ellos dicen que no tienen los recursos para continuar, pero queremos llegar a ese punto de equilibrio para ver si lo liquidamos. No giro hasta que no inviertan lo que se les ha dado y que ojalá terminen la obra. De lo contrario procederemos a la liquidación”, precisó el mandatario.

Otras gestiones

El alcalde Amaya Vásquez indicó que ante la preocupación de la comunidad y el incumplimiento del contratista de la obra, se adelantaron gestiones ante la Gobernación de Bolívar que ya dieron los primeros resultados. “El gobernador Dumek Turbay nos envió un grupo de expertos para mirar el terreno y lo que se ha hecho para poder avanzar en un verdadero proyecto de megacolegio, que tendrá más de 50 aulas, laboratorios, comedor, para así poder reubicar allí a todas las sedes”, expresó.

El dato

El 30 de diciembre de 2011, a un día de dejar su cargo como alcalde de Villanueva, Jorge Luis Mendoza entregó un anticipo de 750 millones de pesos a Arenca. El exmandatario aseguró que era obligación de sus sucesores hacer cumplir las obligaciones a la firma contratista.