En vilo futuro de vendedores de Gambotico por construcción de variante

La incertidumbre por el rumbo que pueda tomar la construcción de una variante que está contemplada dentro de las obras de la Concesionaria Vial Montes de María S.A.S., sobre la Troncal de Occidente, tiene con temor a 1.500 vendedores del sector Gambotico en El Carmen de Bolívar.

Todos aseguran que en caso de que el proyecto siga como está contemplado, la variante iría por fuera del municipio, quitándoles el sustento a las miles de familias que dependen de esa fuente de empleo.

Pedro Vásquez, representante de los comerciantes, señaló que pese a que el año pasado las autoridades departamentales y nacionales anunciaron que la obra no se iba a realizar, no existe un pronunciamiento oficial sobre el cambio de la vía por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación de Bolívar o el Ministerio de Transporte.

“Nosotros estamos preocupados porque no vemos el interés de nadie, no hemos escuchado que van a plantear otra solución, crear otros diseños y contratar profesionales que den otra alternativa que no nos afecte”, dijo el representante.

Sin embargo, y a raíz de una serie de obras que la ANI realiza en diferentes vías del departamento, el gobernador Dumek Turbay Paz, el 10 de abril de este año realizó una mesa de trabajo en la Gobernación para conocer sobre las obras y ahí el director nacional de la entidad, Dimitri Zaninovich, manifestó que dentro del proceso que compete a El Carmen de Bolívar, tienen que evaluar los costos, los diseños, la gestión predial y las cifras para tomar la mejor decisión.

El proyecto vial

Consultada sobre el tema, la Concesionaria Vial Montes de María señaló que el 9 de febrero suscribieron el acta de inicio de la fase de construcción de las obras, comenzando trabajo en El Carmen de Bolívar, Carreto y Cruz del Viso. De acuerdo al cronograma, las intervenciones en la variante iniciarían el 24 de enero de 2019 y finalizarían el 23 de enero de 2021, aproximadamente.

A raíz del anuncio del exministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, quien manifestó que la variante no se llevaría a cabo, la concesionaria indicó que en una reunión entre el Gobernador de Bolívar Dumek Turbay Paz y Rojas, se definió que analizarían las alternativas para tratar los aspectos relacionados con la ejecución de la variante.

Tras el anuncio se han adelantado algunos estudios, sin embargo, hasta la fecha no se ha modificado lo contemplado en el Contrato de Concesión celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Vial Montes de María.

Indicaron que al momento de realizar todas las obras, identificaron el entorno de la comunidad y de acuerdo al mismo, en el marco de las obligaciones adquiridas, examinaron todas aquellas alternativas viables que permitan impulsar el comercio, potenciales oportunidades de negocio y desarrollo económico en el corredor vial concesionado, siempre de la mano y bajo la aprobación por parte de la ANI.