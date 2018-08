Enfrentamientos en Gambote por inicio de obras del Fondo de Adaptación

Después de más de 65 reuniones con la comunidad y casi dos años de retraso, ayer entre enfrentamientos y desmanes finalmente se iniciaron las obras de control de inundación propuestas por el Fondo Adaptación para Gambote, corregimiento del municipio de Arjona.

Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando la comunidad, que apenas conciliaba el sueño, pues pasó la noche sin servicio de energía, despertó desconcertada al sentir la presencia de uniformados del Esmad, quienes acompañaron la llegada de la maquinaria que realizará las obras, a lo que la comunidad se habría negado, desencadenando disturbios que dejaron varias casas afectadas y al menos 3 heridos, uno de ellos conocido por la comunidad como Felix Robles, quien según comentan tuvo que ser trasladado a Cartagena para su atención.

“Estábamos durmiendo y sentimos que empezaron a tirar gases, la verdad no esperábamos que vinieran de esa forma, tengo una niña con discapacidad de 20 años y tuvimos que correr para refugiarnos, me tocó pedir ayuda y enviarla a otro sector para evitar algo más grave”, aseguró Vitalia Gómez, habitante de la comunidad.

“No nos oponemos, queremos que sean justos”

Las obras de control de inundación propuestas por el Fondo Adaptación obedecen a situaciones lamentables como el invierno que se vivió entre 2010 y 2011, que desplazó a esta población, por eso la idea es construir un dique en tierra alrededor del corregimiento y un muro en concreto en costado sur de 3,50 metros de altura, pero para que esto sea posible es necesario intervenir 165 viviendas, algunas por completo. Sin embargo, solo se han logrado acuerdos con 84 familias, pues durante más de un año se han hecho alrededor de 65 socializaciones en las que no se ha logrado un consenso con toda la comunidad. Aunque los habitantes manifiestan que no están en contra de la obra, dicen que solo quieren un acuerdo que sea justo.

“No nos quieren pagar lo justo por nuestras casas, a mi me ofrecieron $8 millones, tengo un hijo pequeño y vivo con mi mamá, no podemos aceptar ese valor, dónde voy a encontrar una casa por esa plata, de qué vamos a vivir si nuestro negocio es acá, no estamos dispuestos a salir de nuestra vivienda hasta que no se haga un acuerdo justo”, expresó Jennifer Teherán, una de las afectadas.

¿Abuso de autoridad?

Los habitantes de Gambote manifestaron su rechazo al proceder que tuvo el Esmad, pues sienten que fueron maltratados sin tener en cuenta la presencia de niños, adultos mayores, e inclusive personas con discapacidad.

“El Esmad llegó cuando todos dormíamos y nos despertaron con violencia, en la casa de Everlys lanzaron una mecha que le quemó algunas de sus pertenencias y casi ocasiona una tragedia porque ella tiene una niña pequeña, por eso los enfrentamientos, porque no vamos a aceptar que nos maltraten de esa forma”, aseguró Natividad Álvarez.

En otras casas como la de Andrés Fernández hubo ventanas rotas e incluso balas incrustadas en la pared.

El fondo pide sensatez

Tras conocer los inconvenientes en Gambote, el Fondo Adaptación pidió a la comunidad que permita la realización de las obras de protección en el centro poblado, con las cuales se beneficiará toda la población porque evitarán posibles inundaciones.

Además aseguraron que las obras que están previstas para iniciar son en los predios que están completamente liberados, es decir, más del 70 % del área.

“No estamos desalojando ninguna vivienda, estamos entrando la maquinaria para iniciar las obras en los lotes ya liberados, la comunidad tiene que entender que no podemos permitir que se genere otra tragedia como la de Mocoa, aquí la prioridad es la vida de las personas, Gambote puede resultar afectado en un nuevo invierno si no actuamos a tiempo”, explicó Iván Mustafá, gerente del Fondo Adaptación.

Las ayudas

Desde que se planteó la idea de desarrollar el proyecto, el Fondo Adaptación presentó una propuesta que contempló cinco acciones fundamentales como el reconocimiento de las mejoras de cada predio, otorgar vivienda nueva o usada hasta por 70 salarios mínimos legales vigentes ($51.640.190, en especie), compensación de afectación por pequeñas actividades económica, valor efectivo por el traslado y acompañamiento socioeconómico en efectivo, sin embargo explicaron que hay personas que exigen más allá de eso, lo que no está permitido por la ley.

“El Fondo Adaptación ha planteado un plan de ayudas que consideramos justo como reparación y resarcimiento a quien se le cause alguna afectación que no se compara con la que generaría una inundación como la sucedida en años pasados. Estamos de acuerdo con la obra y se debe realizar pese a que hay personas interesadas en que los apoyos que les brinden sean infinitamente superiores a lo que la ley permite”, aseguró Dumek Turbay, gobernador de Bolívar.

Por lo pronto la comunidad asegura que seguirá en pie de lucha hasta que se logren los acuerdos, mientras tanto los el fondo espera culminar las obras de protección que estaban previstas, antes que una nueva temporada invernal vuelva a inundar el corregimiento.

Inundaciones, nada nuevo

Gambote es un corregimiento del municipio de Arjona que siempre ha padecido las inundaciones ocasionadas por las lluvias cíclicas que se producen sobre todo en junio y noviembre; lo que significa una emergencia constante que pone en riesgo tanto las vidas como los bienes de sus habitantes. Por ley, los gobiernos tanto municipales como gubernamentales no pueden realizar inversiones en territorios que se encuentren en situaciones de riesgo, hasta que no tengan las obras de protección pertinentes. Es decir, que estas obras no solo protegerán a la comunidad sino que permitirán futuras inversiones en la población.