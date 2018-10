Erosión amenaza a Zambrano

Lo que antes era un sitio turístico donde la comunidad podía llegar y deleitarse observando las embarcaciones que diariamente pasaban por el río Magdalena, ahora no es más que tierra hundida, casas dañadas y abandonadas, marcadas por el olvido. Se trata de la calle de La Albarrada, que cruza por varios sectores de Zambrano y que desde hace unos 10 años se viene erosionando, una situación que preocupa cada vez más a los zambraneros, sobre todo cuando llueve y aumenta la creciente del río, recrudeciendo el problema.

La inquietud de la comunidad crece porque las fuertes lluvias que caen en gran parte del territorio van a parar al afluente, que en varias ocasiones ha amenazado con inundar Zambrano, por eso piden desesperadamente la intervención de todas las autoridades.

“La furia del agua se ha tragado una gran extensión de tierra, las casas están completamente dañadas, se ha perdido el paso por ese lugar y en algunas ocasiones se convierte en guarida para delincuentes y consumidores de drogas”, señaló una habitante del sector.

Otros como Nelcy Álvarez, advierten que si a esa grave situación no se le da una solución definitiva, en cualquier momento se va a presentar una tragedia como la que está viviendo el corregimiento de Tacamocho, en Córdoba Tetón.

Asegura que es preocupante porque las inversiones que le han hecho no han servido para nada porque la tierra se hunde y se pierde por factores naturales. “Mientras el río aumenta su nivel no pasa nada, pero cuando comienza a bajar se aumenta la erosión”.

La mujer dice que no solo la calle está afectada, sino también las casas, muchas están agrietadas, otras se han caído por pedazos y nadie responde por eso, y no se pueden mudar porque no tienen para dónde irse.

Otros residentes señalan que los espigones ayudaron un poco alguna vez, pero en otros sectores los han dañados sacándoles la tierra, generando el debilitamiento de la margen izquierda del río.

Mientras tanto, la familia de María Castillo se turna por las noches para vigilar el comportamiento del río y poder reaccionar en caso de una emergencia. “Durante el año 2010, cuando por poco nos inundamos por el rompimiento del jarillón, trabajábamos las 24 horas colocando barricadas, pero los tiempos han cambiado y muchos ya no están”.

Desestabilizada

El alcalde Alberto Murillo Palmera señaló que esa es una situación muy preocupante porque ya hay más de un kilómetro y medio de calles en que la margen izquierda del río está desestabilizada, lo que se agudizó con el invierno de hace ocho años.

Esto, según el mandatario, es una voz de alerta, por lo que realizó un proyecto y lo presentó ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para obtener recursos que les permita acabar con esa problemática que puede ser igual o peor que la de Tacamocho.

Indicó Murillo que las obras que han realizado para mitigar el aumento en el caudal del río, cuando pasa la situación, no son las suficientes para evitar el deslizamiento que se ha tragado unos 300 metros de tierra, pero para acabar con esa crisis necesitan del apoyo del Gobierno nacional.

“Si a nosotros no nos ayuda el departamento y la Nación, podemos ver a futuro un desastre para el municipio, y de llegar a presentarse, por lo menos el 60 % del municipio desaparecería”, añadió el mandatario.

Agregó que Zambrano es muy vulnerable ante una inundación porque la mayoría de las viviendas son de bahareque, y no resistirían mucho el contacto con el agua.

El alcalde resaltó que cada vez que el río aumenta su caudal corren riesgo por la zona de desestabilización de La Albarrada, por eso los dineros que reciben para el control de inundaciones los tienen dispuestos para mitigar la afectación.

“Necesitamos que el gobernador Dumek Turbay Paz nos incluya en el banco de proyectos para poder solucionar ese grave problema que tenemos en Zambrano, que es la desestabilización del río Magdalena”, agregó.

