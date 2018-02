ESE de Marialabaja pide mayor atención

En Marialabaja, la comunidad solo exige que tanto a trabajadores como a pacientes se les brinde un trato digno con el fin de que la atención en salud en la ESE Hospital Local de Marialabaja no siga desmejorando.

Los usuarios que llegaron ayer, por ejemplo, se quejaron por las demoras para dar una cita por teléfono “porque quien contesta le habla a uno cuando le da la gana y cuando habla le dan a uno las citas para un mes”, dijo una de las señoras que llegó a recibir atención.

Una madre con un niño en sus brazos sostuvo: “Cómo es posible que esté aquí desde las 8 de la mañana para que atiendan a mi hijo y son las 10 a. m. y ni siquiera me han llamado. La doctora entra y sale, y ni le para bolas a uno”.

Otro se atrevió a asegurar que en la recepción hay personas ajenas al personal que labora allí para ayudar de manera voluntaria por la cantidad de gente que llega a la ESE buscando atención médica.

Los trabajadores

Reinaldo Cantillo Rodríguez, auxiliar de almacén y vocero de los trabajadores, aseguró que muy a pesar de que la gerencia les adeuda varios meses de salario siguen comprometidos con prestar un buen servicio. “Hace unos días nos declaramos en asamblea permanente e hicimos una marcha, porque no estamos en paro, por la difícil situación que atraviesa la ESE. Existe una falta de pago a los trabajadores de las OPS por 10 meses y a los de planta nos adeudan tres meses. Somos 59 empleados,” indicó el vocero.

Agregó que si bien el alcalde, Carlos Coronel Mena, ha hecho importantes inversiones, se debe seguir con algunas otras locaciones en la parte administrativa y la consulta externa.

“Queremos aprovechar para que se retome, de parte del alcalde y de la Gobernación de Bolívar, el proyecto de la nueva planta física de la cual se ha hablado mucho pero no sabemos cómo va ese tema”, destacó.

Sobre el parque automotor aseguró que por lo pronto solo tienen una ambulancia y que esta en muchas ocasiones debe entrar a mantenimiento “por lo que nos vemos en la necesidad de utilizar carros particulares que no cumplen con las condiciones para el traslado de pacientes. Hay una ambulancia más que sufrió un accidente y estamos peleando para que el seguro responda. La comunidad en zona rural necesita permanente presencia de la ESE pero por la falta de un vehículo esta situación se dificulta”.

Una funcionaria de la ESE explicó que otra de las situaciones que ahonda la crisis es que algunas EPS, en sus contratos, están ofreciendo unas tarifas muy bajas “en donde no se compensa con los gastos que se generan en la prestación de los servicios de salud”.

Aseguró que otra dificultad es que prefieren contratar con otras IPS algunos servicios, como el de Promoción y Prevención, y no lo hacen con la ESE y “eso hace que dejen de ingresar algunos recursos importantes”.

“Hacemos las gestiones”

Carlos Coronel, alcalde de Marialabaja, indicó que se están haciendo todas las gestiones pertinentes para sacar de la crisis a la ESE. “Hemos hecho una gran inversión en la infraestructura para mejorar la atención de pacientes, que son lo más importante. Hoy (ayer) tuvimos una reunión en la Secretaría de Salud y acordamos lo de una nueva ambulancia, en donde el municipio aportará el 25 % del valor y la Gobernación el 75 % restante. Pero eso será después que pase lo de la ley de garantías por motivo de las elecciones”, aseguró.

Indicó que desafortunadamente sigue la problemática con las EPS que no quieren pagar unas mejores tarifas y eso “tiene no solo asfixiado a este hospital, si no a toda la salud en el país, lo mismo que las glosas. Si no factura como es, entonces se van a perdida. Sin embargo ante la Secretaría de Salud y el Ministerio estamos haciendo diligencias para sacarlo de la crisis y pagarle a los trabajadores”, concluyó el mandatario.