ESE de San Jacinto, en camino a una mejor prestación de servicios

Varios habitantes del municipio de San Jacinto resaltan los cambios que ha tenido la ESE Hospital Local desde el 2016 hasta hoy; sin embargo, piden a los directivos que corrijan las falencias que aún persisten.

Así lo indicó Rafael Pérez Gamarra, usuario de la ESE, quien asegura que las dificultades que más les molestan son la entrega de citas para exámenes de laboratorios.

El hombre advirtió que el descaro de algunas personas que duermen en las afueras de la ESE para obtener turnos y luego venderlos debe ser denunciado a la Policía por las directivas, porque no es junto que los pacientes realicen todo el procedimiento y otros les vulneren sus derechos por un negocio.

“Aquí no hay necesidad de que nadie duerma en el hospital, no lo deberían permitir, sino que todos lleguemos a la hora que corresponde y seamos atendidos por igual y no permitir que sigan haciendo negocios con la salud”, dijo Pérez.

Más médicos

Rosario Meza Caro, también habitante de San Jacinto, agregó que los pocos médicos que hay en la urgencia no son suficientes para la cantidad de usuarios, haciendo que esta colapse, sobre todo cuando hay virosis, como la que se presentó hace unos meses atrás.

“A los sanjacinteros nos gustaría que en el hospital se ofreciera atención con especialistas, teniendo en cuanta que el 70 % de la población es de escasos recursos y se nos dificulta muchas veces trasladarnos a otra ciudad”, agregó la mujer.

Salarios atrasados

En cuanto a algunos salarios que le adeudan a trabajadores de carrera administrativa, de vigencias anteriores, el médico Rafael García Arrieta, dijo que el hospital debería diseñar un método para ver si les pueden pagar algo de la deuda vieja.

“Aquí nos deben desde hace 10 años varios salarios, pero la gerencia que está actualmente nos está pagando, solamente nos deben dos meses de este año, pero sobrellevamos las cosas porque conocemos la situación del hospital”, añadió García.

El galeno resaltó que anteriormente trabajaban en un hospital anticuado que tenía muchas falencias, pero hoy cuentan con mejores espacios y herramientas para atender en la urgencia, la consulta externa y odontología en una entidad de primer nivel.

García recomendó que las directivas deben implementar el triage para darle prioridad a los pacientes y evitar con ello los conflictos que se presentan, porque a los pacientes les gusta que los atiendan rápido.

Otros aseguran que con el apoyo de la Gobernación de Bolívar y del Ministerio de Salud deberían renovar el parque automotor de la Empresa Social del Estado, ya que las ambulancias que están se encuentran dañadas por su utilización.

Lo bueno

Sin embargo, no todo es malo en el hospital, y así lo manifestó Denis De Ávila García, una paciente, quien agregó que el servicio ha mejorado, que la urgencia ha cambiado, ahora es más grande y con mejores condiciones.

“Anteriormente cuando alguien en mi familia se enfermaba pensábamos en traerlo al Centro de Salud de primer nivel porque nos tocaba comprar todo, pero ahora no tenemos que pensar en nada porque aquí están los elementos primordiales”, sostuvo De Ávila.

Responde la gerencia

Ivon De León, gerente del hospital, sostuvo, que desde hace tres años asumieron el reto de sacar adelante la entidad, por eso poco a poco lo han ido logrando y una muestra de ello es el cambio que tuvo la urgencia.

En lo relacionado con la venta de cupos, la funcionaria indicó que ellos han realizado varías acciones sobre esa situación para corregirla y las están entregando de acuerdo a la cantidad de afiliados que tenga cada EPS, y en algunas ocasiones los médicos ordenan varios exámenes que superan la capacidad instalada y algunos se realizan al día siguiente.

Añadió que el triage si lo están haciendo a través de una auxiliar de enfermería y van a tener en cuenta las sugerencias de los médicos. Además, a partir de octubre van a hacerlo con médicos en las horas picos para mejorar así la calidad del servicio.

Para el caso de los especialistas, De León dijo que es imposible porque ese es un Hospital de primer nivel y no esta permitido, y porque en El Carmen de Bolívar, municipio que está a 15 minutos de distancia, existe un de segundo nivel donde sí los hay.

La funcionaria añadió que la ESE actualmente cuenta con dos ambulancias que permiten trasladar a un paciente, de las cuales una fue renovada hace varios años, son revisadas permanentemente por lo cual fueron valoradas por Secretaría de Salud de Bolívar y avaladas para prestar sus servicios.

“Presentamos dos proyectos para la adquisición de dos vehículos, entre las que hay una para el sector rural, específicamente en el corregimiento de Las Palmas”, aseguró la funcionaria.

Declaró la gerente que la falta de médicos en la urgencia es una problemática que tienen hace unos meses atrás, pero están buscando la llegada de otros para que cada uno tengo una función dentro de la urgencia.

Sobre el pago de los salarios atrasados, dijo la gerente que la semana pasada sostuvieron mesas de trabajo en la que participaron organismos de control, la junta directiva y el alcalde Abraham Kamell Yaspe, donde conversaron las tareas que van adelantar para recuperar la cartera que les deben.

“Actualmente las EPS nos adeudan unos 1.180 millones de pesos y la Secretaría de Salud de Bolívar también les debe unos $400 millones de esfuerzos propios, que de llegar al hospital podríamos atender las deudas con los empleados. Nosotros solos les debemos dos meses de los cuales les vamos a pagar uno y lo que se les deben es de vigencias pasadas”, aseveró la gerente.

Visita del ministro

Durante una visita que realizó el ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe, al hospital, resaltó el estado en que se encuentra la entidad y las mejoras que están realizando desde la gerencia a pesar de las dificultades del sistema.

El jefe de la cartera manifestó que van a dotarlo de un equipo de rayos X, que va a mejorar la capacidad resolutiva de la entidad y están evaluando su reconocimiento dentro de la red de servicios en la región para convertirse en oferentes de servicios de muchísima mejor calidad. Uribe recalcó que desde la Alcaldía de San Jacinto se deben contratar los recursos para que se desarrollen los programas de intervenciones colectivas de salud pública para que puedan salir a las comunidades a trabajar temas de medio ambiente, comportamiento e identificar a los niños enfermos y que las mujeres embarazadas lleguen a sus controles.

