Estudiantes regresan a clase estrenando batería sanitaria

Luego de que el pasado 27 de septiembre padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa Crisanto Luque, sede Puente Honda en Turbaco, bloquearan la Troncal de Occidente para exigir a la administración municipal que reparara la batería sanitaria de la institución, que llevaba más de un año en pésimas condiciones y obligaba a los estudiantes a hacer sus necesidades fisiológicas en los pasillos del colegio, ayer tras el regreso del receso escolar estos se encontraron con unos baños renovados.

“Nuestros niños y niñas pudieron volver a clases y ahora tienen un lugar adecuado para hacer sus necesidades sin tener la incomodidad de usar los pasillos como baños y exponerse a enfermedades”, aseguró Carlos Vergara, coordinador del colegio, quien además indicó que solo falta la instalación de las puertas de los baños.

Falta el salón

Pese a que el tema sanitario se resolvió, aún falta la remodelación del aula de preescolar, la cual en cualquier momento podría colapsar debido al deterioro que padece la infraestructura.

Aunque la situación es de conocimiento de las autoridades, la secretaria de Educación de Turbaco, María Margarita Cabarcas, explicó que no han podido iniciar la intervención del salón porque el predio donde se encuentra la sede tiene un problema de legalización que venía de administraciones pasadas y hasta que no se resuelva no podrán comenzar los trabajos, sin embargo aseguró que el alcalde Antonio Alcalá está al frente de este trámite para que se resuelva en la mayor brevedad.

Mientras la situación se aclara, los niños de preescolar seguirán recibiendo clases en una casa cercana a la institución para no atrasar su proceso educativo.

“Nuestra prioridad son los niños y la idea no es alterar el cronograma de estudio, por eso fueron reubicados en una casa diagonal para que sigan dando clases de acuerdo con el calendario académico. Hay que tener en cuenta que los trabajos de infraestructura son más complejos, así que mientras se hacen, ellos seguirán en la sede alterna”, explicó Cabarcas.

Por ahora los miembros de la institución agradecieron la celeridad de los trabajos en los baños y esperan que así mismo se inicie lo más pronto posible la reparación del aula de preescolar para que los estudiantes se reintegren a la sede.

