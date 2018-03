Falta de sillas enfrenta a rectora y funcionario en Montecristo

Los estudiantes de grados 10 y 11 de la Institución Educativa Técnica y Minera de Montecristo deben recibir las clases sentados en el suelo, o se acomodan en cualquier lugar para estar atentos a las lecciones de sus profesores.

La razón es que ellos desde algún tiempo les seden sus sillas a estudiantes de primaria para que estos puedan estar cómodos para poder tener un rendimiento escolar óptimo.

Sin embargo, por las incomodidades que les toca sufrir a estos estudiantes de bachillerato, desde ayer decidieron suspender clases hasta que la Alcaldía o la Gobernación de Bolívar les resuelvan la necesidad de unas mil sillas que se necesitan para la sede principal y otras subsedes en zona rural.

La rectora de la institución, Dinora Robles Romero, le solicitó a la Alcaldía municipal adelantar las gestiones para comprar sillas con el fin de que los estudiantes puedan recibir sus clases dignamente.

“La institución no había podido invertir los recursos que nos llegan porque aquí se trabajaba bajo la modalidad de educación contratada, la cual era impartida por una ONG y los dineros que llegaban era para esa entidad. El año pasado esa modalidad fue reemplazada y ahora es con el mismo Estado, pero los recursos que llegan anual no los hemos recibido, que serían los del año pasado. Pero no hay respuesta del alcalde”, precisó la rectora, quien argumentó que desde octubre del año pasado ha hecho la solicitud.

Aclaró que son alrededor de 160 millones de pesos que deberán llegar próximamente al colegio, que serán invertidos en mantenimiento de las 20 sedes educativas.

“Con esos recurso se harán unos mantenimientos en todas las sedes, se comprarán materiales educativos, se cogen para la compra de equipos y otros gastos de funcionamiento”, explicó.

Añadió que si bien podría comprar algunas sillas, no se pueden gastar todos los recursos porque hay unas necesidades que cubrir en las sedes y esta institución lleva rato sin que se le hagan los mantenimientos respectivos.

Un audio

Como el alcalde (e) de Montecristo no pudo atender a los estudiantes y a la rectora, esta última dialogó con el secretario privado Juan Alfonso Julio Julio. Este a través de un supuesto audio le habría respondido lo siguiente: “Cómo es posible que usted permita una cuestión de estas, de coger y embobar a los pelaos para venir a reclamar una cuestión que usted también tiene que resolver. Qué va a hacer usted con la plata del Fose (Fondo del Servicio Educativo), dígame. Respóndame esa pregunta o dígame que a usted no le toca comprar sillas. Tenemos que ponernos serios Dinora, tenemos que ponernos serios”, se oye en el audio.

En otro aparte se escucha: “Es una falta de respeto la suya y es usted la que tiene que comprar las sillas, tiene dos años acumulados. Yo he estado en otras instituciones y nunca he visto que las alcaldías tengan que cubrir la necesidad de las sillas... Ahora, denuncie, porque aquí todo es denuncia. Denuncie. La reto a que denuncie”, es lo que presuntamente le habría respondido el secretario privado.

He estado en otras instituciones y nunca he visto que las alcaldías tengan que cubrir la necesidad de las sillas”, dice el audio en que al parecer habla el secretario privado de la alcaldía, Juan Alfonso Julio Julio.

Responde secretario privado

Juan Alfonso Julio Julio, secretario privado, quien no afirmó ni desmintió ser el del audio, aseguró que en ningún momento se le ha negado ayuda a la institución educativa. Explicó que Montecristo estuvo descertificado y solo hasta noviembre recibió la certificación nuevamente. “Los recursos llegaron en noviembre y solo hasta diciembre se hicieron efectivos, pero ya estábamos en ley de garantías”, dijo. Agregó que ya el alcalde tiene adelantada algunas conversaciones con la Gobernación para unas sillas. “La Alcaldía cubrirá los gastos para que una comisión, donde va la rectora, una estudiante, un padre de familia, docentes, lleguen a Cartagena a dialogar con el secretario de Educación”, sostuvo. Añadió que sí se han hecho inversiones como transporte escolar, capacitación en inglés a estudiantes por falta de docente de esa área, batería de baños y un salón en el corregimiento de Taburetera.

Otro dato

En Montecristo también reclaman el nombramiento de 8 docentes para distintas sedes. Para el caso de la cabecera municipal aseguran que no ven algunas materias desde hace varios años.