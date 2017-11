Familias deben desalojar ante riesgo de colapso, en Turbana

La casa en donde vive la joven Liliana Patricia Polo, en el barrio El Progreso, ya no se puede habitar. Las enormes grietas en las paredes, como consecuencia de los deslizamientos de tierra por las fuertes corrientes que bajan por el arroyo Polón, en Turbana, la obligaron a ella y a sus cinco ocupantes a abandonarla.

La joven damnificada explicó que ayer, alrededor de la una de la madrugada, sintieron un estruendo en el patio. “Aquí no había luz. Estábamos todos despiertos y cuando nos asomamos nos dimos cuenta que el baño, parte del patio y unos árboles se los había llevado el arroyo. Después nos dimos cuentas de las grietas que había en toda la casa”.

Su vecino, Antonio Durán, indicó que la problemática se agudizó hace unos 10 años, pero que la lluvia de los últimos días empeoró la situación. “Las paredes de mi casa se rajaron; a los niños tuvimos que llevarlos a donde unos familiares mientras buscamos para dónde mudarnos”.



“Deben desalojar”

Según explicó el alcalde de Turbana, Senén Cantillo Paternina, la orden es que las familias busquen dónde reubicarse y se les ayudará con un subsidio. Dijo que son unas 10 familias las que resultaron más afectadas. “Allí no deben estar, pues están en riesgo inminente. En la década de los 90 un alcalde hizo unas obras que hoy tienen en riesgo a estas familias de los barrios Calamar, San Antonio, Ricaurte, El Progreso y Las Delicias”.

Señaló que el Ministerio de Vivienda construirá 200 casas gratis en la población y en ese programa se incluirán a familias en riesgo. También indicó que el proyecto de canalización del arroyo Polón y Obispo ya se encuentra en su etapa final para ser presentado ante el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UGRD).

La Gobernación de Bolívar informó que ayer no se reportó ninguna eventualidad lamentable y que se ordenó la activación los consejos de Gestión de Riesgo en los municipios más afectados por las lluvias.

Además, indicó que están en permanente monitoreo con las alcaldías con el fin de actuar de manera oportuna ante cualquier hecho de gran magnitud.

En Turbaco

Indira Vargas, coordinadora de Gestión del Riesgo en Turbaco, informó que hubo inundaciones en los barrios Villa Leydis y algunas afectaciones en El Talón; deslizamiento en el sector Arroyolejos que puso en riesgo una vivienda y caída de árboles. La Alcaldía realizó una inspección para establecer ayudas y trabajos de mitigación.