Familias invaden lote en El Carmen de Bolívar

Unas 13 familias de El Carmen de Bolívar invadieron una cancha de fútbol abandonada en el barrio Mateo Gómez de este municipio, que se había convertido en un problema de inseguridad para la comunidad.

Javier González, representante de la comunidad, señaló que decidieron invadir el lote porque están cansados de tantos hechos delincuenciales que se estaban presentado allí.

“El lote era una guarida para los delincuentes, quienes se escondían dentro de la maleza para atacar a las demás personas, para cometer asesinatos. Aquí ya se presentó un caso de violación y la comunidad no hizo nada para no generar alarmas y no poner en riesgo a la persona que fue atacada”, dijo González.

Aseguró además que durante varios años solicitaron a las autoridades la intervención del lugar o que construyeran una obra que beneficiara a la comunidad, pero hasta hoy (ayer) eso nunca se hizo.

Ese es un espacio que se estaba perdiendo porque allí consumían drogas y era utilizado como baño público lo que generó un problema de salud pública en la comunidad.

Agregó el representante que luego de unas reuniones que realizaron decidieron que las familias del barrio que no tenían donde vivir tomen el lote y construyan su casa ahí, “nosotros hemos hecho muchas gestiones para recuperar el espacio público y ahora necesitamos el apoyo de las autoridades”.

La mayoría de los invasores no tienen vivienda y por ello decidieron tomar el lote y comenzar a construir sus casas, y esperan que con el tiempo les adjudiquen esos espacios.

Otros invasores señalan que actualmente viven en hacinamiento, y en ese lote vieron la posibilidad de construir sus casas, y se van a quedar allí hasta tanto no les den una solución a sus necesidades.

Álvaro Redondo, secretario del Interior, indicó que todas las acciones de hecho son ilegales, y las personas que están en ese lugar no pueden entrar a invadir predios de ninguna naturaleza.

El municipio, desde la Inspección de Policía, va a realizar todo el procedimiento que compete para recuperar el lote.