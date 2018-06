Fondo Adaptación invertirá $66 mil millones en hospitales de Bolívar

Las comunidades bolivarenses que viven a orillas del Canal del Dique no quieren volver a vivir el invierno y las inundaciones que sufrieron en 2010 y 2011 por el Fenómeno de la Niña. En ese momento ni siquiera los hospitales de los municipios tenían suficientes recursos para atender a todos los afectados.

Sobre la llegada del invierno no se tiene absoluto control, pero evitar las inundaciones causadas por el canal y todas sus consecuencias, es tarea que los mandatarios locales y departamentales vienen trabajando con el Fondo Adaptación, dando como resultado las obras de mitigación en el canal del Dique y el fortalecimiento de la infraestructura de salud.

Ayer, tras un recorrido sobre las obras del Dique, hecho por los gobernadores Verano de La Rosa y Dumek Turbay, de Atlántico y Bolívar, y el director del Fondo Adaptación, Iván Mustafá, anunciaron en Mahates la construcción de ocho nuevos hospitales en nuestro departamento, con una inversión por 66 mil millones de pesos, entregados por el Fondo Adaptación.

Los nuevos hospitales

Soplaviento, San Cristóbal, Mahates, Margarita, Achí, Montecristo, Santa Rosa de Lima y Tiquisio son los ocho municipios que se beneficiarán de las obras. Los tres primeros hospitales a intervenir son el Hospital Regional de Bolívar San Roque, de San Cristóbal; la ESE Hospital Local de Mahates; y el Centro de Salud con Cama Vitalio Sara Castillo, de Soplaviento.

Según informó el gobernador, el nuevo hospital de Mahates costará más de 12 mil 953 millones de pesos, será de primer nivel y beneficiará a 24 mil 838 habitantes.

El hospital de San Cristóbal será construido con 10 mil 677 millones de pesos, para una población de 7.839 personas. Este fue uno de los hospitales más afectados por el invierno en 2010 y 2011.

El Fondo Adaptación invertirá 11 mil 212 millones de pesos en el centro de salud de Soplaviento, que atiende a cerca de 8.500 habitantes.

“Es una gran infraestructura para el servicio de salud, pero no sirve de nada que la tengamos si no tenemos un servicio de calidad, por lo que es necesario que comencemos con la Secretaría de Salud y las instituciones de vigilancia para que nuestras ESE no entren en riesgo financiero”, expresó en Mahates, Dumek Turbay.

Obras en el Dique

Además de la revisión de las obras de Evitar y Gamero, el gobernador anunció que en dos semanas firmarán el contrato de construcción del puente entre San Estanislao de Kostka y Soplaviento, un proyecto por más de $50 mil millones que “es la cereza del pastel para concretar el circuito vial del norte de Bolívar”.

El director del Fondo Adaptación, Iván Mustafá, destacó que el trabajo que se hace en los jarillones carreteables alrededor del Dique, más las obras de los hospitales demuestran que la zona es la primera de Colombia adaptada al cambio climático, por lo que las afectaciones de 2010 y 2011 no se repetirán.