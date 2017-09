Fotos: Cartagena le dijo sí al 'Ñametón'

El evento organizado este jueves por la Gobernación de Bolívar para incentivar la compra de ñame a los campesinos bolivarenses fue todo un éxito. Desde las siete de la mañana, se instalaron en el parque Espíritu del Manglar, en Chambacú, stands donde campesinos de poblaciones como Macayepo, La Cansona, San Cayetano y El Carmen de Bolívar ofrecieron sus cultivos de ñame a visitantes y curiosos.

“El Ñametón” convocó a niños, jóvenes y adultos a degustar no solo de populares recetas como el “mote de queso” sino también a saborear pizzas, postres, dulces y tortas preparadas a base de ñame.

“Vine a hacer fila desde temprano. Conseguí ñame a muy buen precio para mi negocio. Alcancé a probar un dulce y una picada de ñame”, expresó una cartagenera que escuchó del evento en redes sociales.

“Vino la gastronomía del pueblo, unos 40 derivados que se hacen del ñame los presentamos aquí en esta actividad porque el ñame se puede utilizar para muchas cosas”, expresó Adalberto, un campesino de San Cayetano que ofrecía su cosecha.

La superproducción de este tubérculo en la región de los Montes de María hizo que ocho campesinos se animaran a grabar un video para contar la dificultad que padecen al no vender su cosecha y la pérdida de este cultivo al quedarse represado por varias semanas al interior de su finca.

El video que ya supera las 1.000 visitas generó reacciones positivas a favor de los campesinos y en Twitter fue tendencia el #ElRetodelÑame, impulsado por el periodista y youtuber Daniel Samper Ospina.

Durante el Ñametón se ofrecieron una variedad de recetas que comensales no dejaron de probar al ritmo de música y bajo los rayos del sol cartagenero.

Manuela Torres, campesina de El Carmen de Bolívar terminó de vender su flan de ñame a las 10 de la mañana, cuatro horas de iniciado el evento.

“Feliz, estoy muy contenta porque se me acabó todo. Se nos acabó el flan que le decimos cuajadera de ñame. Esperamos que nos sigan apoyando”, dijo la mujer durante la transmisión en vivo por el fanpage de El Universal.

“Ministerio de Agricultura se hizo presente”

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, sostuvo una reunión con representantes del Viceministerio de Agricultura donde se establecieron las condiciones que necesitan los productores de ñame para superar esta crisis.

“Se establecieron unos compromisos importantes, fue una reunión larga, difícil, pero hoy se ha vendido todo. También se hará el mote gigante y es importante que nuestros campesinos sean beneficiados”, dijo el mandatario.

Variedad a bajo precio

Lo que más disfrutaron los asistentes al evento fue la variedad de productos derivados del ñame.

En los pasillos del Espíritu del Manglar se pudo apreciar Mote, Puré, Machucao, Dulces y Cocadas, Chicha, Flan y hasta empanadas.

“Es una experiencia muy bonita. Ojalá que se repita y no solo con el ñame sino con los demás productos”, dijo Judith Baldiris.

“El ñame es un alimento de los Montes de María, me parece que esta actividad fue una buena labor y me voy contenta porque ya me comí un mote de queso y un dulce”, expresó Victoria Espitia.

Los platillos derivados del ñame se conseguían desde $4,000 pesos.

El bulto de ñame se vendió entre 50 mil (ñame espino) y 30 mil (diamante).