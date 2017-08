Ganaderos de Bolívar, preocupados por la ola de robo de reses

Hay una gran preocupación en el gremio de ganaderos de Bolívar. Así se pudo evidenciar ayer en el encuentro que sostuvieron estas personas con los altos mandos de la Armada Nacional, la Policía Nacional, en el la sede del Batallón de Infantería de Marina No. 13, en Malagana, Mahates.

El aumento en el robo de ganado en distintas fincas del centro y norte de Bolívar, la venta indiscriminada de carne en cualquier tienda y sin ningún tipo de control, y ponerle el cerco al contrabando de estos animales, fueron algunos de los temas que se trataron durante el encuentro, al cual también asistió la alcaldesa de Arjona, Esther María Jalilie García.

Las denuncias estaban encaminadas en que muchas ocasiones los bandidos han sido capturado en flagrancia, sacrificando las reses en los mismas fincas. Son entregados a las autoridades “y al día siguiente andan por ahí como si nada”, dijeron.

Otra situación afectan a quienes tienen pocas reses, ya que dicen que cuando se desplazan largos trayectos para poner las denuncias se encuentran con que de la estación de Policía son enviados a la Sijín y de allí los devuelven a la Policía. En algunos casos, incluso, no encuentran quien reciba las quejas, lo que hace que el afectado se devuelva o pierda la confianza, y no vuelva a poner la denuncia.

Federico Utria Camacho, ganadero de Mahates, sostuvo que “el abigeato ha aumentado. Vemos como sacrifica ganados en las propias fincas y nos preocupa porque no vemos un acompañamiento constante de las autoridades. Salvo la Alcaldía de Arjona, tampoco vemos que los otros entes territoriales tengan un compromiso, la mayoría de los alcaldes no están comprometidos y vemos que no asignan los recursos para que la Policía y la Infantería actúen mejor”. Añadió que en los últimos 15 días se han presentado unos ocho hurtos y muerte de estos animales.

Contrabando y aftosa

Por su parte, el ganadero de Marialabaja, Salim Chams, agregó que las acciones deben ser más contundentes de parte de las autoridades, pues no solamente están preocupados por el abigeato, sino por el contrabando, ya que a la delincuencia se le hace mucho más fácil movilizarse por Bolívar, porque por este departamento hay tránsito al Atlántico, a Sucre y al Magdalena. “En este momento puede entrar de contrabando un camión y llegar a Bolívar por la vía de Calamar, atravesando el río Magdalena, o pude venir de Sucre o por Arjona se puede pasar para el Atlántico, en fin las vías de penetración son muchas”, destacó.

El ganadero propone que a partir de las 6 p.m. no se permita la circulación de animales por ninguna de las carreteras para así tener un mayor control, que también frenaría la entrada de la aftosa, pues la costa Caribe está declarada libre de esa fiebre.

Ismael Meza Godoy, coronel retirado de la Armada y ganadero de San Estanislao de Kostka, dice que le preocupa la rotación de los comandantes, pues eso puede afectar la continuidad en los planes de acción. “Hay que hacer una metodología, en la que se definan las principales amenazas del gremio y desde allí hacer un plan de mitigación, con una evaluación periódica y con indicadores de gestión que nos puedan permitir evaluar en el tiempo. Esto debe ser un compromiso de cada comandante que llegue”, precisó.

Para Jaime Olmos Mantilla, presidente del gremio de ganaderos de El Carmen de Bolívar, la situación necesita un freno de manera urgente “pues para el caso de nuestro pueblo están robando entres una y dos fincas diarias, quiere decir que se estarían perdiendo entre 300 y 400 reses al año. Las autoridades dicen que no denunciamos, pero tenemos evidencia de que sí lo hacemos. Se necesita ser más eficaces para que la comunidad pueda creer en nuestros cuerpos de seguridad”.

El gremio ganadero exigió que para un próximo encuentro se invite a la Fiscalía, pues de parte de esta entidad también es poco lo que se hace para avanzar en las investigaciones, según manifestaron.

El compromiso

El teniente coronel Germán Albarracín, comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 13, explicó que la reunión fue muy productiva pues el intercambio de información es fundamental para atacar el delito y capturar a los delincuentes.

“Quisimos mirar desde la óptica de los ganaderos cómo podemos apoyar para mitigar el delito del abigeato en al región. Lo principal hoy fue escucharlos y buscar soluciones, escuchar sus aportes para fortalecer las labores que hacemos junto a la Policía”.

Recordó lo importante de tener información en tiempo real. “Que pierdan el miedo a denunciar que es la única forma que tenemos para desarticular las bandas de cuatreros”, sostuvo.

Dijo que los procesos para mejorar las denuncias serán tenidas en cuenta para llevar las sugerencias a cada entidad competente y así mejorar la comunicación y los desplazamientos.

Arjona tiene su propuesta

De la misma manera, la alcaldesa de Arjona, Esther María Jalilie García, expresó que su administración dispone de un lote en la vía que comunica a su municipio con San Estanislao de Kostka, con el fin de que se establezca un punto fijo para la Armada. “Otras cosa es que esa zona del Canal del Dique no está vigilada como debe ser, lo que estamos pidiendo es que eso se haga de una manera clara y contundente, y que esté dentro de un plan de acción de la Armada. También le vamos a pedir a la Policía que mejore en la recepción de denuncias, pues entendemos que a veces hay una sola persona y el algún momento tendrá que descansar. Por eso le vamos a pedir que sea 24 horas, pues sabemos de la gran labor que hace la Sijín”, dijo.