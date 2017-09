Gobernación anuncia inversión, pero campesinos mantienen protesta

Pequeños y medianos ganaderos y campesinos de Altos del Rosario mantenían, hasta el cierre de esta edición, la toma pacífica en la Alcaldía municipal, argumentando que están seriamente afectados por las inundaciones producidas por las lluvias de los últimos meses.

Denunciaron que desde hace algunos meses el río Magdalena abrió un boquete en el sector Caño del Chivo, en el corregimiento La Pacha, lo que ha generado inundaciones de varios predios, afectando cultivos y ganado. Además de pedir el taponamiento de este chorro, exigen que se levanten los niveles de los jarillones.

Agregaron que ante la falta de gestión del alcalde Jacinto Rodríguez, se vieron en la necesidad de irse por las vías de hecho para llamar la atención del gobierno departamental y nacional.

Gobernación invierte

Precisamente ayer, en el CAD de la Gobernación de Bolívar en Turbaco, se desarrolló el OCAD del Río Grande de la Magdalena, en donde se aprobaron cerca de 14 mil millones de pesos para invertirlos en trabajos de mitigación, protección y control de inundaciones, en donde Altos del Rosario resultó favorecido.

Para este municipio se aprobó la rehabilitación del muro de contención contra inundaciones en la cabecera municipal de la población. De los $14 mil millones, a esta comunidad le corresponden 4.550 millones de pesos para evitar que las aguas del Magdalena penetren a varios sectores.

Otras poblaciones que recibirán inversiones son Arenal del Sur y Achí.

“Con la puesta en marcha de la jornada de OCAD, estas poblaciones en el sur de Bolívar, afrontarán de mejor manera la temporada invernal y tendrán desde luego la viabilidad de contratación directa por los problemas de calamidad que tienen para que en el menor tiempo posible estas obras de impacto y de mitigación estén listas”, apuntó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien funge como presidente del OCAD del Río.

Sin embargo, pese a este importante anuncio de la Gobernación, los manifestantes en Altos del Rosario, explicaron que no levantarán el paro hasta tanto se haga una socialización de las obras que se van a realizar y de cómo se les va a ayudar con las pérdidas que han tenido. “Aquí están reunidos y aseguran que no se irán de la alcaldía hasta que el propio alcalde, Jacinto Rodríguez, se siente a dialogar con ellos y les explique cómo se van a desarrollar esas inversiones”, aseguró el presidente del consejo de Altos del Rosario, Dainer Matos.

El Universal intentó comunicarse vía telefónica con el alcalde del municipio pero no respondió a su celular.

Las obras

Los proyectos aprobados están delimitados en la habilitación de un dique para control de inundación entre el corregimiento de Buenavista y las veredas Los Pelones y Tequendama en Arenal del Sur con una distancia de 6,22 kilómetros por valor de $4.339 millones. En Achí se dará la restauración y reforzamiento del dique protector en la margen derecha del río Cauca desde el kilómetro 0 en la cabecera municipal hasta el corregimiento de Playa Alta por $4.920 millones.

Para Altos del Rosario se aprobó la rehabilitación del muro de contención contra inundaciones en la cabecera municipal de la población. Le corresponden 4.550 millones de pesos para evitar que las aguas del Magdalena penetren a varios sectores.