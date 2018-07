Gobernación entrega informe de niñas de El Carmen de Bolìvar

Luego de que la tutela interpuesta por los padres de cinco jóvenes presuntamente afectadas con la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) fallara a su favor, parece que las cosas finalmente empiezan a tomar su curso, ayer tras agotarse el plazo de cumplimiento de las partes, las familias por fin recibieron el informe prometido por la Gobernación, sin embargo los familiares de las implicadas no están del todo satisfechos, pues el informe no cumplió con sus expectativas, además aun esperan que se inicie la atención médica.

El informe:“faltan los exámenes”

El informe de 108 páginas llegó ayer por la tarde vía correo electrónico con la información discriminada individualmente, a cada uno de los cinco padres.

Al revisarlo, estos manifestaron su inconformidad, pues esperaban tener detalles específicos de las pruebas a las que fueron sometidas las niñas durante aproximadamente 8 meses.

“Hay conclusiones importantes, pero lo que me preocupa es que no veo los resultados de los exámenes que les hicieron por ningún lado y eso es lo que queremos”, aseguró Marlon Olivera quien se abstuvo de revelar más detalles respetando la debida reserva legal.

Los familiares de las menores declararon que para ellos es importante tener los resultados pues es la única manera de saber qué fue lo que realmente hallaron en cada prueba y así entender porqué en la socialización anunciaron que algunas debían ser atendidas con urgencia, además permitiría identificar cuáles son dichos casos pues hasta el día de hoy no han sido identificadas y mucho menos tratadas.

Lea Aquì: Gobernación de Bolívar entrega mañana informe de niñas de El Carmen

Olivera, padre de una de las niñas afectadas y representante de los padres de las menores, manifestó que el caso de las niñas debe manejarse con más rigurosidad.

“Nosotros agradecemos el apoyo que nos han brindado, pero pedimos el favor que cumplan con todo lo acordado porque está claro que lo de las niñas no es psicológico, no es histeria colectiva, nuestras hijas necesitan ser atendidas inmediatamente”.

Blanca Sabahg, accionante y representante de la Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos (ODDC), aseguró que harán nuevos requerimientos.

“El informe cumplió con la fecha acordada pero definitivamente dejó muchas inquietudes, una de ellas es que no aclara cuáles son los nombres de las niñas que están graves y que deben ser atendidas de inmediato, por lo tanto no nos quedaremos hasta aquí, haremos nuevos requerimientos pero primero analizaremos minuciosamente el documento”, afirmó Sabahg.

El punto cuatro: un compromiso compartido

Al recibir la notificación del fallo, la Gobernación de Bolívar apeló el cuarto punto donde se les exigía iniciar de manera inmediata un seguimiento y hacer una valoración completa del estado de salud de las menores implicadas, argumentando que dentro de sus funciones como ente gubernamental no está prestar directamente el servicio de salud. Ante la novedad, los padres y la representante de la ODDC, se pronunciaron.

“Ellos están en todo su derecho de hacer la impugnación, si bien es cierto no son prestadores de servicio de salud, pues no brindan directamente la atención médica, no pueden negar que ellos sí deben tener la vigilancia de que esos servicios se presten, y han sido omisivos porque hasta el día de hoy ninguna de las niñas ha sido atendida”, aseguró Sabahg.

Le puede interesar: Padres de niñas enfermas en El Carmen protestarán en la plaza

¿Cuando las van a atender?

“La Mutual no ha cumplido el término de los cinco días para solucionarle el tema de la salud y hacer los exámenes pendientes que tienen las niñas que menciona la tutela, solo han contactado a una.

“No las han atendido, a mi me llamaron porque mi hija tiene pendiente una endoscopia y una ecografía pélvica desde hace tres meses, pero en ningún momento la llamaron para iniciar el respectivo seguimiento”, aclaró Marlon Olivera.

Con la entrega del informe los padres esperan que las atenciones se efectúen en el menor tiempo posible pues cada día que pasa crece su preocupación, mientras tanto definirán las medidas que tomarán para finalmente obtener todas las pruebas.