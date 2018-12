Gobernador respalda a comunidad de Barranco de Loba

Tras más de 20 días de protesta en el municipio de Barranco de Loba, los líderes de esta comunidad regresaron a casa con la esperanza de que pronto acabará la tensión, luego de que ayer tras una reunión con el gobernador de Bolívar Dumek Turbay Paz y su equipo de trabajo, el mandatario manifestara su respaldo a esta comunidad.

“La reunión con el gobernador era lo que queríamos, finalmente lo logramos y presentamos cada una de las denuncias que hicimos, así que nos vamos satisfechos por el apoyo brindado”, expresó Samir Díaz, uno de los líderes.

Durante el encuentro los líderes expresaron al gobernador las razones que tendrían para pedir la destitución del alcalde (e) Mauro Martínez de la Puente, por presuntas irregularidades que ya son materia de investigación en los entes de control.

Después de escuchar a la comunidad el gobernador de Bolívar expresó su apoyo y solicitó una reunión con el alcalde (e) para que este rinda cuentas de lo que ha sido su gestión en el municipio.

“Hay un gobierno que respalda a la comunidad de Barranco de Loba. No están solos. Desde ya le decimos al alcalde que no cuenta con nuestro respaldo, no vamos a permitir que una situación de crisis se siga extendiendo más en el municipio, a las autoridades tendrá que responderles. Lo vamos a citar para que nos explique no solo las quejas de la comunidad sino también la gestión que ha hecho en el municipio”.