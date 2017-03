Gobernador responde a críticas por supuesto derroche de recursos en eventos

Ante la preocupación de algunos diputados de la Asamblea de Bolívar por el supuesto derroche de recursos que el gobernador Dumek Turbay Paz ha tenido en los eventos de su administración, el mandatario departamental le salió al paso a los comentarios señalando que estos son de tinte político y no tienen ningún tipo de sustento.

Indicó que estos ataques no pueden generar enemigos del progreso, bienestar y desarrollo de los bolivarenses.

"Estoy un poco sorprendido. No entiendo el comentario, pudiera pensar que es más injusto que otra cosa. La Gobernación de Bolívar en su propósito de gobierno quiere hacer las cosas bien y de que todo sea impecable, de la mejor calidad. Un Gobierno que quiere lo mejor para los bolivarenses no puede ser aquel que derrocha. Creo que este es un comentario más de ataque al Gobernador, que no tiene sustento", dijo Turbay.

Señaló que está dispuesto a rendir cuentas a la Asamblea cuando sea necesario. "Estoy atento a darles las explicaciones a ellos cuando lo requieran, pero insisto en que este es un comentario injusto y lejano a lo que el Gobierno de Bolívar está haciendo", enfatizó.

La polémica se ha generado sobre todo porque los recursos invertidos en los eventos podrían haberse destinado a solucionar las problemáticas que padecen algunas poblaciones del departamento.

Se conoció que Victor Mendoza, uno de los diputados que manifestó en la plenaria del pasado martes su preocupación por el tema, pidió a la Secretaría de Hacienda un informe detallado de los recursos que la oficina de Comunicaciones de la Gobernación invirtió en 2016 y los gastos que ha tenido en lo que va de este año. Asimismo se pidió cuentas sobre los recursos gastados en el Festimaría 2017 y la Cumbre de Alcaldes en Mompox.